Сънищата ни могат да сигнализират за заболяване

© Повтарящите се сънища могат да бъдат "тълкувани“ по редица начини, но що се отнася до научното обяснение на сънищата, това явление показва потиснати страхове и нерешени проблеми, които ни измъчват. Появата на повтарящи се сънища може да е знак и за здравословни проблеми, за които не сме наясно.



Психолозите съветват при често повтарящи се сънища, особено ако са неприятни и предизвикват негативни емоции да се обърнем към професионалист, за да се разреши проблемът.



Повтарящите се сънища показват болест



Руският психиатър Василий Касаткин обяснява, че в сънищата човек може да получи информация за дадено заболяване, защото всяка част от тялото е свързана с мозъка чрез нерви и те предават сигнали за предстоящото заболяване, които подсъзнанието след това превежда в сънища. Той всъщност свързва сънуването на едно и също нещо постоянно със скрити заболявания в тялото.



Повтарящите се кошмари и сънища ни казват, че е необходимо да се грижим за здравето си и да ходим на прегледи, за да открием причината.



Преди началото на мигрената, пациенти съобщават, че са сънували как са простреляни в главата или удряни от мълния. В неврологично проучване на Роналд Постума е показано, че агресивните сънища, съпроводени с физическа активност, могат да показват невродегенеративни заболявания като болестта на Алцхаймер и болестта на Паркинсон до 10 години преди появата на първите симптоми. Сънищата често показват рак, но също и обикновен грип.



Сънища, които се повтарят с десетилетия



Някои сънища могат да се повтарят десетилетия наред. Случва се с помощта на психолог или самостоятелно пациентът да разреши конфликта, който е бил причината за съня, след което спира да го сънува или сценарият се променя.



Поради тази причина кошмарите и повтарящи се сънища не бива да се потулват, а да се работи с тях и да се разследват причините за тяхното възникване. Ключовата роля на подобни сънища е да ни укрепят, да ни помогнат да преодолеем това, което ни плаши, като се изправяме пред страховете си отново и отново.



Значение на сънищата



Сънищата не трябва да се тълкуват буквално, а метафорично, съветва Stetoskop.info. Фактът, че сънувате, че страдате от сериозно заболяване, не означава, че буквално сте болни.



Някои сънища наистина подкрепят тезата на Аристотел, че могат да показват физически заболявания много преди появата на симптомите. Това звучи доста като нещо, което бихме могли да прочетем в "Съновник“, но всичко става по-логично, ако вземем предвид, че с адекватни медицински прегледи промените в тялото могат да бъдат установени много преди появата на първите симптоми.



Повтарящият се сън най-вероятно показва съществуването на психологически проблем. Ето защо, ако определен сън ви притеснява с честотата и съдържанието си, свържете се с психотерапевт, за да работите заедно върху решение.