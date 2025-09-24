Новини
Съдят Филип Киркоров заради дългове по кредити
Автор: Николина Александрова 23:00
©
Районният съд в Тагански, Москва, е получил иск срещу Филип Киркоров. Това съобщава пресслужбата на съдилищата с обща юрисдикция в Москва в канала си в Telegram.

АО "Социум Трейд“ заведе дело срещу Киркоров заради дълг. Компанията твърди, че през 2020 г. е отпуснала кредит на изпълнителя, но той не е изпълнил изцяло задължението си за погасяване на дълга.

Предварителното заседание по делото ще се състои на 13 октомври 2025 г.

На 24 септември порталът "Страсти“ съобщи, че Федералната данъчна служба (ФДС) не е ликвидирала марката на Киркоров. Данъчната служба е спряла процеса на ликвидация на ООО "ФИЛЛ ФО Ю“ след заявление от заинтересовани лица – един от учредителите на компанията. В публикацията не се уточнява кой е подал заявлението.

Киркоров регистрира компания за продажба на дрехи и обувки преди 13 години и отвори бутик "Phil 4 You“ с фирмени артикули в един от търговските центрове. Според данните на Telegram канала SHOT, в началото лукозните артикули са се купували, но след това посетителите на бутика започнали да се оплакват от персонала. Две години по-късно бутикът на артиста се е преместил, а след това е бил затворен. През май 2025 г. ФДС е започнала процес на ликвидация.






