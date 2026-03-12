ЗАРЕЖДАНЕ...
Събраха се, този път в намален състав
©
Дамите вече имат нов сингъл Club Song и ще направят световно турне в САЩ и Европа, включително Великобритания.
Club Song е първи сингъл за групата след React от 2020 г.
Новата песен е продуцирана от Майк Сабат, който е и съавтор заедно с Шерцингер, норвежката певица Каролайн Айлин и американската певица Соли.
В допълнение към новия сингъл The Pussycat Dolls ще преиздадат албумите си PCD и Doll Domination на 8 май. Първият ще бъде издаден на винил и в дигитален формат с две нови неиздавани песни, а вторият ще бъде достъпен за първи път на два черни винила.
Обиколката на групата ще включва 53 дати за концерти, в които ще се включат още Лил Ким и Мия.
Първата спирка е Палм Дезърт, а датата – 5 юни, пише БТА.
Още по темата
/
Петя Буюклиева: Вече 20 години минаха от това трагично събитие, но болката стяга сърцето и гърлото ми
09:27
Актьорът Йордан Ръсин: Трябва да има втори вариант, защото иначе се пропада стремглаво надолу в нищото
10.03
Орлин Горанов в ужас: Напрежението се усещаше във въздуха, настъпи тишина. Онази, в която всеки се моли наум
07.03
Актрисата Искра Донова: Потърсих помощ, но тя не беше подходяща, след което ми дадоха антидепресанти
06.03
Арестуваха Бритни Спиърс
06.03
Още от категорията
/
За "Евровизия" DARA ще работи с прочутия Фредрик Ридман, автор на две спечелили конкурса изпълнения
05.03
Д2 се завръщат ударно
12.02
DARA: Хейтърските коментари не бяха причината за съмненията ми дали да участвам на "Евровизия 2026"
03.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Сръбската звезда Цеца Ражнатович пристига във Варна с частен само...
21:27 / 11.03.2026
Българката, която си купи къща само за 1 евро: Имотът не е подаръ...
12:24 / 11.03.2026
Пенсиониран сателит на NASA пада неконтролирано към Земята
06:50 / 11.03.2026
Всяка една покупка с карта neon може да бъде разделена на вноски ...
12:50 / 09.03.2026
Златина Толева: Музиката и танците са много силен обединителен ел...
11:18 / 09.03.2026
Малката героиня Малина от предаването "Бригада нова дом" е настан...
09:21 / 09.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.