Странни неща стават в легендарната рок група The Who – скандали, уволнения и лъжи

© Няма нищо по-рокаджийско за една група от това членовете ѝ да се карат публично. The Who са пример за това през последния месец със ситуацията около барабаниста им.



Зак Старки първо беше уволнен от групата, после отново върнат в нея и накрая отново уволнен. Нещо повече, вторият път е бил помолен да излъже, че напуска по собствено желание, твърди самият той.



Одисеята със Старки, който е на барабаните от 1996 г. насам, започна още на 16 април с новината за неговото първо уволнение.



"Бандата взе съвместното решение да се раздели със Зак след края на поредицата от концерти в "Роял Албърт Хол". Те изпитват само уважение към него и му пожелават всичко най-добро в бъдеще", гласеше позицията от представител на The Who.



Уволнението веднага беше свързано с информация, че по време на концерт в Лондон вокалистът Роджър Долтри на сцената се е оплаквал от изпълнението на колегата си на барабаните.



Старки потвърди, че концертът има общо с освобождаването му в коментар пред списание "Пийпъл". Там заяви, че се гордее със своите близо 30 години като част от бандата, но и посочи, че е "изненадан и натъжен", че някой има проблем с това как е свирил на конкретния концерт.



Дни по-късно китаристът Пийт Таунсенд заяви, че "Зак не е бил молен да напусне The Who", пише webcafe.bg. По думите му е имало "проблеми с комуникацията", които е трябвало да бъдат изяснени, но Старки оставал като барабанист.



Таунсенд тогава беше добрият вестоносец, а месец по-късно се появи със секирата, за да съобщи, че Старки (отново) приключва с работата си с The Who.



"След много години на страхотна работа на барабаните от Зак дойде време за промяна. Зак има много нови проекти и му желая всичко най-добро", съобщи китаристът.



Ако в думите му виждате лек намек, че причината за "промяната" са страничните проекти на Старки, не е случайно. Уволненият повторно барабанист отговори публично, че са поискали от него да излъже за случващото се.



"Бях уволнен две седмици след като бях върнат на работа и ме помолиха да заявя, че е трябвало да напусна The Who, за да се занимавам с другите си музикални проекти - това щеше да бъде лъжа", написа също в Instagram Старки.



Обяснява, че да напусне The Who е щяло да бъде предателство към "безбройните невероятни хора, които се застъпиха за мен" през последните седмици. Посочва, че винаги е имал "други проекти", включително защото The Who са имали ограничен брой турнета през последните години, и изброява групите, с които е работил.



"Нищо от това не е пречило на [работата ми с] The Who и никога не е било проблем за тях. Лъжа е или щеше да бъде, че съм напуснал The Who - не съм", завършва Старки, но все пак отбелязва, че обича групата и всеки в нея.



Вече очевидно ще се обичат отдалеч, освен ако от групата не си сменят мнението отново в близките дни...