|Странен предмет, който ще ви е от полза, когато пътувате със самолет
Придвижването от точка А до точка Б на хиляди метри надморска височина крие известни рискове за здравословното ни състояние и може да доведе до някои неразположения. Сред тях е нарушеното кръвообращение в някои части от тялото, което може да доведе до изтръпване, скованост и болка.
А за да си ги спестим, може просто следващият път да сложим и една тенис топка в ръчния си багаж. Тя е малка, не заема много място, но може да ни помогне да се справим с последствията от дългото седене на голяма надморска височина.
Тенис топките имат и друго приложение
С тенис топката можем да направим масаж на стъпалата си, както да я използваме и за прилагането на лек натиск с плъзгащи движения по ръцете и бедрата си, или пък в областта на кръста и раменете, пишат от Metro, цитирани от Lifestyle.bg.
Друг метод, с който да избегнем схващанията и болките при по-продължителен полет, е честото разтягане, най-вече на врата, защото той сякаш страда най-много от неудобната позиция, в която се оказваме в повечето случаи. И, разбира се, задължително раздвижване и разходка след като слезем от самолета.
