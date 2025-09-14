Стоматолог обясни какво е важно, за да бъдат здрави зъбите на децата

© Все по-малки деца страдат от кариес и неговите усложнения.



"В борбата с тези проблеми най-важна е профилактиката, която започва с раждането и продължава до края на живота ни. Когато си хапват нещо сладко, родителите да не ги плашат - ще ходиш на зъболекар. Посещението за профилактичен преглед децата не го възприемат като отрицателно преживяване. Когато първият контакт на децата е свързан с решаване на проблем, психологическата травма остава задълго", каза стоматологът д-р Богомил Андонов в съботното издание на "България сутрин".



Той подчерта, че ежедневната орална хигиена за едно дете не трябва да е задължение, а необходимост.



"Примерът трябва да идва от родителите - като полагат ежедневни грижи за оралното си здраве, това ще правят и децата", подчерта стоматологът в Bulgaria ON AIR.



Изборът на четка за зъби



Електрическите четки не трябва да се отхвърлят, стига да се използват правилно, коментира специалистът по орално здраве.



"Четките за зъби са част от редовната орална хигиена, има и други средства - конец, вода за уста. Детските зъби също имат междузъбни пространства. На пазара има четки за зъби, които успяват да достигнат до тези места, въпрос на избор е", каза д-р Богомил Андонов.



Пастата за зъби



Гостът съобщи, че наскоро се е появил продукт, на специалист от Пловдив, в който има мастни киселини, които блокират ензим, виновен за образуването на кариес.



"Важно е в пастата за зъби да има съставки за конкретното орално заболяване или което желаем да превентираме. Най-важно е да има четка и паста, независимо какви са те, и да бъдат използвани редовно и правилно", добави стомстологът.



Д-р Богомил Андонов е категоричен, че изкуственият интелект няма да измести стоматолозите от тяхното място, а добрата профилактика.