Коммерсант, като се позовава на агенция за недвижими имоти.
Според обявата става въпрос за двуетажна вила със собствен киносалон и винарна в елитния комплекс Усово край Москва. В основната сграда има още три спални и бани, кабинет и гараж за два автомобила. Освен това в имота има двор от 1500 кв.м., къща за гости с традиционната руска баня, сауна, както и масивно барбекю.
Като цяло архитектурата на вилата е изпълнена в класически американски стил, обясняват от посредническата агенция.Обявената цена за имението е 700 милиона рубли, или 7,5 милиона евро.
Експертът по бойни изкуства Сегал е роден в САЩ, но има руско гражданство от 2016 година, предоставено му лично от президента на Русия Владимир Путин.
текст: Милен Кандарашев
