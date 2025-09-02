ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Старите ергени се помириха
След края на шоуто се появиха информации, че мачовците са в обтегнати отношения. Тогава се твърдеше, че Мартин и Виктор не общуват с последния влязъл ерген в шоуто - Васил Пенев. А причината - не го харесват. След края на предаването въпросните двама ергени не се следват в социалната мрежа - нещо, което още повече засилва твърденията, че са на нож.
В самото шоуто пък, излъчено през пролетта в ефира на bTV, ясно се видя, че дуото Елвиса-Виктор, което от първия ден в шоуто си стана близко, е на нож с третия мъж в предаването. В един от епизодите диалогът между Виктор и Васил нажежи напрежението. Мартин констатира, че Пенев се е държал пренебрежително и грубо е прекъснал Виктор. И наистина дълго време нито Мартин, нито Русинов дават индикации, че поддържат връзка с третия от "Ергенът".
Дори Васил не поканил колегите си на рождения си ден, който бе доста след края на формата. Но изглежда, нещата се променят. И Виктор и Васил загърбват различията, ако изобщо има такива. А сега вече дават наченки, че се сближават, че дори и да създадат приятелство.
Преди няколко дни обаче Васил се показа от фитнеса. А до него бе колегата му от шоуто, което ги направи известни - Виктор. "Затваряме дискотеката", написа последният влязъл в шоуто през миналата година, показвайки празната зала, а на метри от него е Русинов.
За никого не е тайна, че Виктор и Васил тренират усилено всеки ден. Последният ерген участва редовно в маратони. Наскоро се впусна в бягане към връх Вихрен. А седмица по-късно изкачи Мусала, като написа, че за него това е като разходка в парка, пише "България Днес".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 579
|предишна страница [ 1/97 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
70-годишна благоевградчанка е в болница след побой от нейна родственица
12:02 / 01.09.2025
Истински ад на пътя към Кулата! Пътуващи съветват: Не тръгвайте!
14:28 / 01.09.2025
През септември изплащането на пенсиите ще се забави
10:56 / 01.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: