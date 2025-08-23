ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Стари ергенки влизат в новия сезон на "Ергенът: Любов в рая"
Почитатели на романтичния формат веднага познаха любимците си от предишни сезони на "Ергенът". Сред тях е Дениз Хайрула, която вече се подвизава и като подкастър. При нея за първи път говори Даниела Рупецова след унижението от Марто Елвиса в "Преди обед".
Пищните форми и дълги руси коси са запазена марка на Анна Метушева - Шермин от "Ергенът 3" и безпогрешно се разпозна в кадрите. Кристина Пламенова, която напусна бързо сезона, в който се бореше за Евгени, явно иска да си навакса за краткия престой и също ще търси любовта на Родос. Колоритната Теа пусна бомбата за участието на красивата манекенка Натали Стойчева, която стана най-добър модел за 2025 г. Теа написа, че също ще участва, но на визитките не чуваме нейния глас. Миналото лято тя бе в любовния формат "Диви и красиви", в който се залюби със Симеон Димитров. Двамата имаха бурен и страстен романс, прераснал в годеж, но отношенията им приключиха толкова бързо, колкото започнаха.
Друга сигурна участничка е моделът и танцьор Лили Естер. Провокативнта й визия и секси татуси са личен знак, който не може да убегне на зоркия поглед на феновете на формата. Предполага се, че и хапливата изкусителка от Пловдив Габриела Бланко ще разгорещи страстите на гръцкия остров, а с нейно присъствие скандалът е неизбежен. Коментатори в социалните мрежи са убедени, че чуват и гласа на Ферай, която казва, че ще се омъжи за онзи, който й подари чанта. Говори се, че една от най-провокативните участнички ще е Благовеста Бонбонова от "Ергенът"1", която не се посвени да си събуе гащите и да ги подари на Виктор Стоянов.
Сред мъжете също има предишни участници, а най-изненадващо е присъствието на Виктор Русинов от последния сезон на "Ергенът". Той скача от риалити в риалити като пчела на цветове. От "Ергенът" той директно влезе в уебпредаването "Къщата на инфлуенсърите", а докато върви неговото излъчване, ще го гледаме и в първия сезон на "Ергенът: Любов в рая". Зрителите са сигурни, че там е и театралният актьор Петър Данов.
Преди месец "България Днес" научи, че известни лица в първия сезон на "Ергенът: Любов в рая" няма да има, което навежда на мисълта, че бившите ергенки ще влязат на по-късен етап, както се случва и в американската продукция. Така те ще имат възможността да развалят вече изградени връзки, а пиперливите езици на перфектния подбор от момичета обещава скандал и шоу, каквито нямаше в "Ергенът 4".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 539
|предишна страница [ 1/90 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Дръзка кражба посред бял ден в Сандански
10:22 / 21.08.2025
Дантелиери от цял свят с визита в Кюстендил
15:55 / 21.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: