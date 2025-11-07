Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Старата любов ръжда не хваща: Джей Ло и Бен Афлек се целуват посред бял ден
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 14:58Коментари (0)58
©
Ще станем ли свидетели на трети шанс за любовта между Дженифър Лопес и Бен Афлек? Това се питат феновете им, след като в интернет се завъртя пикантно видео как двамата си разменят прегръдки и целувки. Всичко това се случва, след като холивудската двойка се разведе официално през 2024 г., а преди няколко седмици се събраха отново заради работен ангажимент.

В началото на октомври месец тази година двамата присъстваха на премиерата на филма "Целувката на жената-паяк“, в който Джей Ло изпълнява главната роля, а Бен Афлек е изпълнителен продуцент. Събирането на двамата на червения килим беше онази искра, която разпали интереса на феновете отново, а таблоидите започнаха да говорят за евентуален трети шанс за най-одумваната бивша двойка в Холивуд.

В социалните мрежи беше разпространено видео, което показва как двамата се разделят на улицата по неочаквано топъл и страстен начин. Кадрите, които бързо набраха скорост, посяха зрънце на съмнения у феновете, че двамата са си дали още един шанс. След видеото мнозина се чудят дали двойката отново се е събрала или това е просто изключително добре обмислена маркетингова стратегия?

 

Видеото предизвика истински бум онлайн, защото на кадрите двамата актьори изглеждат изключително близки, а жестовете им надхвърлят обикновената сърдечност между бивши. Но това, което привлече вниманието, е детайл на заден план: някой пита "Кога е сватбата?“.

Връзката между Дженифър Лопес и Бен Афлек е истинска холивудска сапунена опера. Първият им годеж от 2004 г. не завършва със сватба и двамата се разделят под натиска на медийното внимание. След почти 20 години пламъкът отново се разпали и двамата се ожениха в Лас Вегас през 2022 г., което събитие беше последвано от пищна сватба в Джорджия. Две години по-късно, през 2024 г., двойката се разведе.

Предвид фактите, автентичността на видеото е спорна. Коментарът за "сватба“ може да е или шега, или знак, че кадрите са стари. Една от най-разпространените хипотези е, че видеото е по-стар, непубликуван досега запис от периода на второто им събиране, стратегически "изтекъл“ в социалните мрежи, за да подсили медийното внимание към тях.

Засега нито една от страните не е дала официално потвърждение. Докато някои смятат, че видеото е било публикувано умишлено, за да се подхранят спекулациите, други все още се надяват на нов романс между Дженифър Лопес и Бен Афлек, пише Ladyzone.bg.

Още по темата: общо новини по темата: 1103
07.11.2025 »
07.11.2025 »
07.11.2025 »
06.11.2025 »
06.11.2025 »
06.11.2025 »
предишна страница [ 1/184 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Със 740 хил. лв. от НПВУ Община Благоевград обогатява културния живот в общината
Със 740 хил. лв. от НПВУ Община Благоевград обогатява културния живот в общината
10:35 / 05.11.2025
Детските надбавки в евро – обидно ниски
Детските надбавки в евро – обидно ниски
10:19 / 05.11.2025
Дупничанин преби майстор заради некачествен ремонт
Дупничанин преби майстор заради некачествен ремонт
12:20 / 05.11.2025
20-годишен пострада при зрелищна автомобилна каскада на автомагистрала "Струма"
20-годишен пострада при зрелищна автомобилна каскада на автомагистрала "Струма"
10:35 / 05.11.2025
Обясненията за трудното заспиване: Мозъкът, колкото и да ни се иска да го спрем, няма бутон "off"
Обясненията за трудното заспиване: Мозъкът, колкото и да ни се иска да го спрем, няма бутон "off"
13:17 / 05.11.2025
Премиерът Желязков: Присъединяването ни към Шенгенското пространство и предстоящото влизане в еврозоната укрепват икономическата стабилност
Премиерът Желязков: Присъединяването ни към Шенгенското пространство и предстоящото влизане в еврозоната укрепват икономическата стабилност
17:43 / 05.11.2025
Откриха мъртъв мъж в Кюстендил
Откриха мъртъв мъж в Кюстендил
10:37 / 05.11.2025
Актуални теми
Водна криза
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
Катастрофа с мигранти след гонка в Бургас, има много жертви
Кабинетът "Желязков"
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: