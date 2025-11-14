ЗАРЕЖДАНЕ...
Стара авантюра между принц Хари с Кейт Мидълтън се оказа ябълката на раздора
Близо две десетилетия след като принц Уилям се раздели за кратко с Кейт през 2007 г. , бивши източници от кралския персонал и двореца твърдят, че динамиката между Хари, сега на 41 години, и Кейт, на 43 години, е била далеч по-дълбока, отколкото обществеността е осъзнавала. Един бивш кралски помощник настоя, че двамата са имали "почти авантюра“ и каза, че Уилям никога не е успял напълно да се отърве от ревността си заради това.
"Напрежението, което това създаде, все още отеква в днешния разрив между някога неразделните принцове“, пише Грант Харолд, бивш иконом на крал Чарлз в книгата си "Кралският иконом“. Той каза за Хари и Кейт: "Разбираха се толкова добре. Спомням си, когато принц Уилям и Кейт се разделиха. Принц Хари и Кейт се разбираха толкова добре, че дори си помислих, че може би тя и Хари ще се съберат“.
Той продължи: "Те бяха толкова близки. Бяха най-добри приятели и мисля, че Хари си е помислил: "Ами, тя е хубаво момиче, брат ми не я искаше. Аз ще я имам. Това изобщо нямаше да ме изненада. Така че лесно можеше да са Хари и Катрин. Но, знаете ли, за щастие Уилям си я върна“.
Високопоставен източник от кралското семейство заяви, че "всички в семейството знаеха, че Хари и Кейт споделят естествена непринуденост помежду си, от която Уилям често се дразнеше. Уилям винаги е бил по-предпазлив, докато Кейт и Хари си паснаха веднага. Хората го забелязаха – включително Уилям. Когато се разделиха, той знаеше, че има малък прозорец, през който можеше да се случи всичко“.
Друг вътрешен човек отиде по-далеч, твърдейки, че лесното разбирателство между Хари и Мидълтън "е създало напрежение много преди бъдещата му съпруга Меган Маркъл изобщо да се появи на сцената“.
