ЗАРЕЖДАНЕ...
"Стани богат" се завръща, но с по-малка реална награда за участниците
©
На пръв поглед трансформацията изглежда като техническо съобразяване с въвеждането на еврото. Подробностите около начина на преобразуване на сумите обаче предизвикват коментари.
Увеличение има единствено при най-ниските и най-високите нива в играта - при първите пет въпроса и при финалните три (13-и, 14-и и 15-и). Именно това са стъпалата, които или носят символични печалби, или се достигат изключително рядко.
За въпросите от шести до дванадесети - нивата, на които реално приключват около 90% от участията, сумите са конвертирани чрез механично деление на две.
При официалния фиксиран курс лев-евро (1 евро = 1,95583 лв.) това означава реално намаление от приблизително 2,21% спрямо досегашните левови стойности.
На практика участниците, които достигат до средните нива на играта, а това е мнозинството, ще получават малко по-ниска реална стойност в сравнение с предишния формат.
В същото време номиналното увеличение при началните и финалните въпроси остава по-скоро символично на фона на статистиката за печалбите.
Въпреки финансовата промяна, структурата на "Стани богат“ остава непроменена - 15 въпроса с нарастваща трудност и познатите жокери.
Новият сезон стартира тази вечер, а интересът към формата остава висок, независимо от дискусиите около валутната трансформация.
Любопитен факт от историята на предаването е, че за 24 години в ефир няма официално признат победител. Единственият участник, който достига до последния 15-и въпрос и отговаря правилно за голямата награда от 100 000 лева, е покойният Асен Ангелов през 2002 година. Впоследствие обаче му се налага да върне спечелената сума поради неспазване на общите условия на играта.
Допълнителен щрих към историята е, че дъщерята на Асен Ангелов - Искра Ангелова - по-късно става телевизионна водеща и застава начело на предаването "У нас“ по Нова телевизия.
През април 2023 г. бившият журналист Любомир Лазаров стигна до въпроса за най-голямата награда в "Стани богат“, но избра да се откаже, вместо да рискува натрупаната сума и си тръгна с 50 000 лева.
Още по темата
/
Д2 се завръщат ударно
12.02
Още от категорията
/
Световноизвестният дизайнер Иван Донев: Идеята е всичко онова, което е било затворено в ракли и секции, да го съберем в една красива инсталация
15.02
Месни заговезни е!
15.02
Три празника в един ден
14.02
Жена изпратила над 159 000 текстови съобщения, включително заплахи, към мъж, с когото е излизала веднъж
13.02
Николай Дойнов обясни защо поиска личната карта на Ралица Асенова, майка на жертва от "Петрохан"
11.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Месни заговезни е!
08:51 / 15.02.2026
Любов, рози, признания и цени: Колко често подарява цветя българс...
09:44 / 14.02.2026
Три празника в един ден
08:36 / 14.02.2026
Кои са най-паметните президенти в киното?
23:00 / 13.02.2026
Звездно бебе на хоризонта
12:55 / 13.02.2026
Калоян и Маги - една неочаквана изненада
11:18 / 13.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.