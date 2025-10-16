Стана ясна причината за смъртта на великия боксьор Рики Хатън

© От проведено разследване става явно, че бившият световен шампион по бокс Рики Хатън е отнел живота си, предава Sky News.



Съдебният лекар на Стокпорт е бил уведомен, че мениджърът на Хатън, Пол Спийк, е трябвало да го закара на летището в Манчестър, но го е намерил в дома му в безсъзнание.



Хатън е бил видян за последно на 12- ти септември, когато семейството му споделя, че е изглеждал "добре". На следващия ден обаче спортистът не се появява на събитие, както се е очаквало.



Мениджърът на боксьора е бил на краткото 10-минутно изслушване по разследването в четвъртък сутринта, но семейството му не е присъствало. То е било отложено за 20-ти март.



Припомняме, че Хатън почина на 14-ти септември. Той беше най-популярният британски боец ​​и десетки хиляди фенове по цял свят следяха неговите битки.