|Стана ясна причината за смъртта на великия боксьор Рики Хатън
Съдебният лекар на Стокпорт е бил уведомен, че мениджърът на Хатън, Пол Спийк, е трябвало да го закара на летището в Манчестър, но го е намерил в дома му в безсъзнание.
Хатън е бил видян за последно на 12- ти септември, когато семейството му споделя, че е изглеждал "добре". На следващия ден обаче спортистът не се появява на събитие, както се е очаквало.
Мениджърът на боксьора е бил на краткото 10-минутно изслушване по разследването в четвъртък сутринта, но семейството му не е присъствало. То е било отложено за 20-ти март.
Припомняме, че Хатън почина на 14-ти септември. Той беше най-популярният британски боец и десетки хиляди фенове по цял свят следяха неговите битки.
