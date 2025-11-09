ЗАРЕЖДАНЕ...
|Стана ясна причината за раздялата на Светлана Василева и младия богаташ
Ергенът, който има солиден бизнес с автомобили, дължи парите на майка си Снежанка. Дамата била в истински потрес от новата любовница на сина си и щяла да получи инфаркт, когато я уведомили коя е поредната златотърсачка, омаяла наследника й. Под нейно влияние Александър директно заявил на бившата плеймейтка, че няма до го види повече и дори спрял да отговаря на обажданията й.
Светлана изпаднала в депресия, защото се надявала Зиковски, който няма деца, да издържа нея и четири й отрочета от Добромир Гущеров. Любовта между двамата продължи само няколко седмици, в които Светлана обиколи няколко луксозни хотела в България, където бе забелязана в компанията на мачото Александър. Тя публично не назова името му, но пък потвърди, че не е само с мислите си, след като бе попитана от своя фенка с кого е спала във Велинград. Тайнствеността била по искане на маминото синче, което страшно се притеснявало, че семейството може да разбере за флирта му със Светлана.
Александър поначало нямал никакво намерение да поддържа сериозна връзка с нея. Мачото я използвал, за да се хвали пред приятели, че пак има известна жена в леглото си. Той хвалел блондинката за креватните й умения.
След като "Уикенд" оповести за аферата им, Зиковски рязко охладнял към бившата Гущерова. В опит да го спечели наново, Светлана оповести, че от месеци излиза с бизнесмен, със 7 години по-възрастен от нея и баща на две деца. Запознали се в началото на лятото на морето – този сезон Светлана и децата й често отскачаха до курортното селце Черноморец, където нейната приятелка, гримьорката Велислава Иванова, има къща.
"Още тогава си допаднахме, но той не бе готов за нова връзка, тъй като в началото на година бе приключил с брака си", излъга плеймейтката в опит да парира разкритието на "Уикенд". С лъжите се надявала историята със Зиковски бързо да се забрави и той да се върне при нея, но това така и не се случило. Заради това в разговор с фенове тя съобщи за предателство от близък, което я е наранило: "Повярвах на човек, на когото наистина вярвах и държах, но той ме предаде много лошо. Пак се разочаровах, но го приех като пореден урок", ожали се плеймейтката в пенсия.
