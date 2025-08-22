ЗАРЕЖДАНЕ...
|Стана майка без да е родила
21-годишната Браун и 23-годишният Бонджови заявиха в изявление в социалните мрежи, че са "изключително развълнувани“ да влязат в следващата глава от живота си.
Заедно със скица на дърво, двойката написа в Instagram: "Това лято посрещнахме нашето сладко момиченце чрез осиновяване. Изключително сме развълнувани да се впуснем в тази красива следваща глава от родителството, едновременно в мир и уединение.“
Публикацията, която беше придружена от песента на Бийтълс "Ob-La-Di, Ob-La-Da“, продължаваше: "И тогава станаха 3“.
