Сръбската звезда Цеца Ражнатович пристига във Варна с частен самолет за концерта си
Цеца пристига с 15 души антураж, сред които личен асистент, гримьор, фризьор и лична охрана.
Сред изискванията на звездата са да бъде посрещната от ескорт и допълнителна персонална охрана, както и да бъде настанена в президентски апартамент с гледка към морето.
Сред допълнителните изисквания са стаите на членовете на екипа да са в съседство с нейната.
Зала "Конгресна“ вече е почти разпродадена, но за радост на почитателите на сръбската музика, към момента все още има ограничено количество билети.
