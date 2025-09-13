ЗАРЕЖДАНЕ...
|Срещата между принц Хари и крал Чарлз: Подготовка за най-лошото
Шутър написа: "Изненадващият чай на принц Хари с крал Чарлз не беше просто въпрос на семейна прошка – а на подготовка за най-лошото.“
Експертът продължи да твърди: "Здравето на краля е много по-лошо, отколкото дворецът показва. Затова Хари беше извикан. Не става въпрос за помирение. Става въпрос за наследяване.“
По-рано принц Хари се срещна с баща си крал Чарлз в резиденцията му Кларънс Хаус в Лондон в сряда, слагайки край на 19-месечно отчуждение.
Хари, който прекъсна връзките си с кралското семейство през 2020 г., се срещна с краля за чай, според източник, близък до кралското семейство – първата им среща от февруари 2024 г.
Кратката среща сложи край на месеци на спекулации за това дали е възможно повторно събиране.
След срещата между баща и син, принц Хари казал на кралски наблюдател, който го попитал как е 76-годишният крал: "Той е страхотен, благодаря.“
