ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Спират производството на култов сапун в България
Производителят Henkel потвърди пред немското издание BILD: "Вярно е, че сапунът вече не се предлага под марката Fa. (...) Ние стриктно фокусирахме портфолиото си върху продукти с висок растеж и висок марж и се отделихме от сапуна.“
Точно кога е станало премахването от борсата, не е ясно. Според BILD последните останали запаси са били разпродадени в началото на 2025 г. Оттогава продуктът е практически недостъпен. Освен това вече не се произвежда и не се продава в чужбина.
Причината: Henkel вече беше променила структурата си през лятото на 2022 г. Подразделенията за перилни препарати и продукти за грижа за тялото бяха обединени. Марката Fa беше рестартирана през август 2025 г. Оттогава на пазара се предлагат само душ гел и дезодоранти.
Сапунът Fa е пуснат на пазара през 1954 г.
За мнозина той е бил много повече от просто хигиенен продукт – той е бил спомен. Представен за първи път на пазара през 1954 г., той бързо е намерил своето място в ежедневието. Кръглият сапун в тоалетната на баба, неповторимият аромат на ръба на мивката – всички тези неща са тясно свързани с него и днес.
Първоначално пуснат на пазара от базираната в Крефелд компания Dreiring, дъщерно дружество на Henkel, като "фин сапун в нов стил“, той първоначално изглеждаше незабележим. Но с възхода на движението "сила на цветята“ в края на 60-те години на миналия век, той се превърна в символ на цветната епоха, оформила цели поколения.
В края на 60-те години на миналия век Хенкел стартира зрелищна рекламна кампания: почти гола до кръста рекламистка се гмурна в морето, символизирайки свежест, свобода и сексуално освобождение. Гласът на легендата на дублажа Хорст Старк казва: "Вълнуващо като потапяне в тръпнещата прохлада на океана.“
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пожар в автоцентър в Благоевград, огнеборци спасиха съседни сгради
10:48 / 16.09.2025
Автомобил помете електрически мотор на пешеходна пътека в Благоевград
17:38 / 16.09.2025
Жълт код за силен вятър утре за Благоевград
16:53 / 16.09.2025
Прободоха мъж при скандал в Кюстендил
09:50 / 16.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: