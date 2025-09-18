Новини
Спират производството на култов сапун в България
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 22:16Коментари (0)56
©
Краят на една ера в банята: Култовият сапун на Fa вече не се произвежда. Това, което милиони хора са държали в ръцете си от 50-те години на миналия век, е история.

Производителят Henkel потвърди пред немското издание BILD: "Вярно е, че сапунът вече не се предлага под марката Fa. (...) Ние стриктно фокусирахме портфолиото си върху продукти с висок растеж и висок марж и се отделихме от сапуна.“

Точно кога е станало премахването от борсата, не е ясно. Според BILD последните останали запаси са били разпродадени в началото на 2025 г. Оттогава продуктът е практически недостъпен. Освен това вече не се произвежда и не се продава в чужбина.

Причината: Henkel вече беше променила структурата си през лятото на 2022 г. Подразделенията за перилни препарати и продукти за грижа за тялото бяха обединени. Марката Fa беше рестартирана през август 2025 г. Оттогава на пазара се предлагат само душ гел и дезодоранти.

Сапунът Fa е пуснат на пазара през 1954 г.

За мнозина той е бил много повече от просто хигиенен продукт – той е бил спомен. Представен за първи път на пазара през 1954 г., той бързо е намерил своето място в ежедневието. Кръглият сапун в тоалетната на баба, неповторимият аромат на ръба на мивката – всички тези неща са тясно свързани с него и днес.

Първоначално пуснат на пазара от базираната в Крефелд компания Dreiring, дъщерно дружество на Henkel, като "фин сапун в нов стил“, той първоначално изглеждаше незабележим. Но с възхода на движението "сила на цветята“ в края на 60-те години на миналия век, той се превърна в символ на цветната епоха, оформила цели поколения.

В края на 60-те години на миналия век Хенкел стартира зрелищна рекламна кампания: почти гола до кръста рекламистка се гмурна в морето, символизирайки свежест, свобода и сексуално освобождение. Гласът на легендата на дублажа Хорст Старк казва: "Вълнуващо като потапяне в тръпнещата прохлада на океана.“






