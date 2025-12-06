ЗАРЕЖДАНЕ...
Спешно оперираха Здравко от "Ритон"
Мили приятели днес бях опериран, след злополучно падане от 3-метрова стълба, монтирайки светеща украса за Коледа. Това написа Здравко от емблематичния дует "Ритон".
Счупването е малко под глезена на левия крак - едно от най-неприятните. Извиняваме се на всички, към които бяхме поели ангажименти за участие, през празничния месец декември, че няма да можем да ги изпълним. За жалост концертът ни “ Случва се нещо на рожден ден", в зала 1 на НДК, на 20.01, който е почти разпродаден, също се отлага.
Новата дата за провеждането му ще обявим в най-скоро време. Новото заглавие може би ще бъде: “Случва се нещо на рожден ден, на патерица", но без патерици!
Пазете здравето си и ми стискайте палци, написа още Здравко в социалните мрежи.
