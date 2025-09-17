ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Софи Маринова гушка бебе
Дъщерята на брата на Софи Маринова е родила момче в отделението по акушерство и гинекология в МБАЛ "Рахила Ангелова" в Перник.
София Маринова и перничанинът Георги Христов са станали родители на малкия юнак в сряда миналата седмица. За това потвърди началникът на отделението д-р Ивайло Лазов, който е направил секцио на младата майка.
"Самата Софи Маринова е посетила младата родилка веднага след раждането", потвърди д-р Лазов.
"Ами голяма ми е родата, всички са много хубави хора, хайде да расте здрав и силен юнакът, хайрлия да е", ориса го ромският славей.
21-годишната племенница на Софка и Георги, който е служител в офис в Перник на голям мобилен оператор са кръстили бебето си Христо. То се е родило близо 3,200 кг.
София е кръстена на именитата певица Софи Маринова. Младото семейство живее в миньорския град. Те са избрали д-р Лазов, като един от най-добрите лекари в своята сфера. Ивайло Лазов е уважаван и много ценен доктор с опит, който е предпочитан от хиляди жени не само от Перник, но и от цялата страна.
49-годишната попфолк изпълнителка от Етрополе пя на сватбата на племенницата си през април тази година. Тогава тя се бе спретнала в червена рокля по тялото, съчетана с бяла пелерина от ефирна материя. Косата й беше хваната на кок, припомня "България Днес".
"Приличаме си с булката, нали сме една кръв", засмя се Маринова. Според присъствали на партито тогава ромската перла бе пръснала общо над 2000 лева на венчавката, а след това е дала 50 000 лева на щастливата младоженка, която не пропусна да й благодари сърдечно. Сега Софи със сигурност също се е отчела подобаващо, браво!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 708
|предишна страница [ 1/118 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Пожар в автоцентър в Благоевград, огнеборци спасиха съседни сгради
10:48 / 16.09.2025
Трагичен изход след спасителната акция край Седемте рилски езера
11:56 / 15.09.2025
С опасност за живота е предполагаемият убиец от Крайници
12:32 / 15.09.2025
Загиналият при тежката катастрофа в София е на 48 г., карал с 218 км/ч.
16:21 / 15.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: