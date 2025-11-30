ЗАРЕЖДАНЕ...
Снежен Пирин - гледки като от приказка
Споделените в социалните мрежи снимки, събраха множество коментари от любителите на зимните пейзажи.
Още по темата
/
Областният управител на Благоеврад свика извънредно заседание, заради очакваните дъждове в региона
26.11
В мрачния сезон: Лекари съветват да приемаме като добавка "слънчевия витамин", но по-добре да си го набавяме с храната
24.11
Още от категорията
/
Очакванията на поколението Алфа: Без ежедневно пътуване до работа, роботите и ИИ да са ежедневие, а имейлите – реликва
27.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Кристина от "Ергенът" си призна: Да, аз съм жената до Виктор!
20:36 / 28.11.2025
Княгиня Калина: Много сме щастливи, все едно живеем в приказка
16:54 / 28.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.