|Смърт на снимачната площадка на сериал на Netflix
Местният вестник "La Repubblica“ информира, че медици не са успели да спасят режисьора, след като са се втурнали към хотел "Даниели“ около 19:00 часа в четвъртък. Смята се, че мъжът е получил инфаркт. Снимачният процес по последния епизод на предстоящия пети сезон е спрян.
Очакваше се снимките да приключат в понеделник (25 август) и според съобщенията Борела е трябвало да заснеме последната сцена преди да стане трагичният инцидент.
Здравната служба на Венеция заяви: "Нашата линейка пристигна в 18:42 (в четвъртък вечерта). Медиците направиха опити да го реанимират. Но в крайна сметка всички усилия се оказаха закъснели. Около 19:30 той беше обявен за мъртъв.“
Борела, роден в италианския град, е бил уважаван писател и режисьор, работил е в Рим, Лондон и Ню Йорк. Италиански издания съобщиха, че напоследък той се е съсредоточил върху писането на поезия, приказки и детски истории.
Сериалът "Емили в Париж“ ще бъде пуснат по Netflix на 18 декември.
