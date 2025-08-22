ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Смокинята – освен, че е вкусна, помага при кокоши трън и рани
Видове и разпространение
В света съществуват стотици сортове смокини, които се различават по цвят, размер и вкус. В България най-разпространени са черните и зелените смокини. Плодовете могат да се консумират както пресни, така и сушени – форма, която ги прави още по-концентрирани на хранителни вещества.
Смокините са ценни с богатото си съдържание на:
Влакнини – подпомагат храносмилането и регулират перисталтиката.
Минерали – магнезий, калций, калий и желязо, които подкрепят костите, сърцето и кръвообразуването.
Антиоксиданти – полифеноли, които предпазват клетките от свободни радикали.
Витамини – най-вече витамини от група В и витамин К.
Редовната консумация на смокини се свързва с:
– подобряване на храносмилането;
– контрол на кръвното налягане благодарение на високото съдържание на калий;
– подпомагане на здравето на костите и зъбите;
– благоприятно действие върху кожата.
Лечебни свойства на "млякото“
Любопитен факт е, че при откъсването на неузряла смокиня се отделя бяло мляко (латекс), богато на ензима фицин, пише "Фокус". Този сок традиционно се използва в народната медицина:
– за третиране на брадавици и кокоши тръни;
– за подпомагане заздравяването на рани и кожни раздразнения.
Важно е да се отбележи, че латексът може да предизвика дразнене при чувствителна кожа и трябва да се използва внимателно, локално и в малки количества.
Възможни негативни ефекти
Въпреки множеството ползи, смокините не бива да се консумират прекомерно. Голямото количество плодове може да доведе до:
– подуване на корема и газове заради високото съдържание на фибри;
– диария или стомашен дискомфорт;
– нежелани реакции при хора с алергии към латекса или с чувствителна храносмилателна система.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Дръзка кражба посред бял ден в Сандански
10:22 / 21.08.2025
Дантелиери от цял свят с визита в Кюстендил
15:55 / 21.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: