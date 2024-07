След европейско турне: Арика Адамс с нов хит

© Арика Адамс и Прея бяха българските представители в музикалното предизвикателство "Trace Talent Europe", което се проведе на три европейски локации - в Белгия, Франция и България през май и юни тази година. В рамките на месец Арика Адамс имаше възможността да представи не само своето творчество, но и България на различни сцени в Брюксел, Марсилия и София.



"В момента, в който се завърнах в България ме заля вълна от вдъхновение и се почувствах готова да пристъпя смело напред и да издам още една песен от предстоящия ми албум, който ще бъде издаден през есента на 2024 г.", споделя младата певицата след дългото и емоционално пътуване. Песента "Oh my lovely" ("О, мой любим") ще излезе на 10-и юли в 00:00 във всички стрийминг платформи.



За песента



"Oh my lovely" е третият сингъл от предстоящия албум на Арика Адамс. Песента е част от приказката, която ще бъде разказана в дебютния ѝ албум. Началото ѝ бе поставено още с парчето "Lies", дебютно за певицата, последвано от втория сингъл на Арика "Bird of Prey". "Oh my lovely" в корените си е любовно писмо към природата и морето. Песента е многозначна, позволява на слушателя свобода на интерпретация, за да може всеки да осмисли по свой начин своето любимо нещо.



Сингълът е написан преди около 4 години, но темата винаги ще е близка до сърцето на Арика. "Винаги съм се чувствала най-добре когато съм или на сцената или във водата. Всеки път, в който изляза от морето се чувствам преродена и заредена. Много оценявам факта, че живея толкова близо до нашето магично море и че имам възможността да се наслаждавам на него!", разказа Арика.



Текстът на песента "Oh my lovely" е написан от самата Арика Адамс и нейна близка приятелка и текстописец Ann Bailey. Композитори на музиката са Арика, Ann Bailey и Даниел Иванов.



"Песента беше спряла да расте с мен и с времето имаше нужда от допълнително внимание, за да репрезентира най-автентичното ми аз. Затова, когато с Даниел започнахме да си представяме как ще звучи албума, той направи великолепен нов аранжимент, в който включихме живо изпълнение, начело с френския мултиинструменталист Нико Алкараз, който е зад маската на Givdøl", разкрива младата певица.



Към момента Арика и Даниел продължават да работят усилено върху нейния дебютен албум, като остава съвсем малко до пълното му завършване. Двамата също имат колаборация под името HOLY PEAKS, с която вече са реализирали два сингъла. Единият - "Daylight" в момента се върти в ефира на няколко националноизвестни радиа в България, както и в радио BBC във Великобритания. Двамата се определят като "машина за изкуство" и стремежът им е да създават музика извън рамката.



Какво предстои на Арика



След участието си в "Гласът на България" и eвропейското турне с "Trace Talent Europe", 21-годишната изпълнителка се подготвя да издаде дебютния си албум през есента на 2024 г. Седем от парчетата са вече готови, като са планирани клипове за повечето песни от албума. Арика също е формирала банда, с която да започне да прави концерти на живо, за да споделя пълноценно с публиката любовта към музиката.