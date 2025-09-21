ЗАРЕЖДАНЕ...
|След дълга пауза: Голяма холивудска звезда се завръща към музиката
Бившата звезда на Disney Channel, която спечели световна слава в началото на 2000-те години чрез хитовото шоу "Лизи Макгуайър“ и поредица от успешни поп албуми, обяви, че е подписала договор с Atlantic Records и в момента работи върху нов материал.
Дъф разкри, че проектът не само ще отбележи първия ѝ албум от 10 години насам, но и ще бъде придружен от нов документален сериал, озаглавен "Защото от това са направени мечтите“. Очаква се сериалът да проследи нейното лично и професионално пътешествие, предлагайки поглед зад кулисите на завръщането ѝ към музиката, преживяванията ѝ като изпълнител и балансирането ѝ между кариерата и майчинството.
Музикалната кариера на 37-годишната звезда до голяма степен беше в застой след албума ѝ от 2015 г. "Breathe In. Breathe Out“. Предстоящият албум сигнализира за нов етап от живота й, като Дъф обещава звук, който отразява както нейната зрялост, така и поп звученето й, която я направи фаворит в класациите преди две десетилетия.
"Чувствам, че е подходящ момент да се върна на сцената и да се свържа отново с хората чрез музиката“, каза Дъф в изявление. С албума и документалния филм, които ще бъдат издадени през 2026 г., тя изглежда готова да прегърне двойната си идентичност като опитна актриса и поп звезда.
