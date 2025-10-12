Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
След Nova той се пробва и в bTV
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 22:41 / 12.10.2025Коментари (0)67
©
Победителят от "Хелс Китчън" 6 – Лъчезар Чоткин, е кандидат за журито на новия кулинарен формат на Би Ти Ви "Моята кухня е номер едно", дочу "Уикенд". Готвачът от Дупница вече направи прощъпалник в телевизията, появявайки се в "Преди обед" с авторски рецепти. Очаква се да блести там и напролет, този път в конкуренция с "Хелс"-а, където доби национална популярност. 

В "Моята кухня е номер едно", за разлика от досегашното кулинарно състезание на Би Ти Ви – "Мастършеф", ще се залага основно на храна, която човек може да приготви вкъщи, а не толкова на гурме изпълнения. Освен това състезателите ще готвят по двойки. И там обаче ще има жури, както в "Мастършеф". За момента не е съобщено официално кой ще влезе в него, а и кастингите все още текат. Но упорито се говори, че един от кандидатите е Лъчезар Чоткин. Той има много фенове, натрупани в "Хелс Китчън" по Нова тв, където успя да грабне голямата награда през 2024-а.

След това обаче, за разлика от много други участници в кулинарното състезание, телевизията не му предложи развитие на екрана. Готвачът от Дупница, който е усъвършенствал уменията си в Италия и Англия, има само едно участие след риалитито, в което победи, и то е в "Черешката на тортата". Това е нищо в сравнение с други готвачи от "Хелс"-а, включително такива, които не са стигнали до победа, но са получавали рубрики в "На кафе", ставали са водещи на подкасти или су-шефове в ресторанта на риалитито.

От Би Ти Ви проявяват интерес към Чоткин и той има сериозни шансове да влезе в "Моята кухня е номер едно", което се очаква на екран през пролетта. Смята се, че публиката би приела готвача радушно, тъй като той има излъчване на човек от народа, а в същото време е много компетентен в кулинарните теми, което е задължително за журито. Преди няколко дни го поканиха да готви в "Преди обед".

Това е било своеобразен тест дали би се справил и с по-сериозни задачи пред камера. При всичките качества на Чоткин лъсна и проблем. Той няма опит пред камера и, вероятно от притеснение, в речника му често се появява паразитната дума "нали". Готвачът я използва почти във всяко свое изречение. Това обаче може да се коригира. Понеже новото риалити ще върви на запис, паразитната дума може да се изрязва при монтажа.

Другият начин е да се работи със сценарий, за да се подготви готвачът предварително за всеки епизод. Третия и най-ефективен е да го изпратят на кратко обучение по публична реч. Водещата от Би Ти Ви Деси Стоянова би могла да помогне, защото точно такъв е нейният бизнес. Ако пък като част от журито просто вдига оценки, без много да коментира, проблемът с паразитната дума напълно би отпаднал.

Влизайки в "Моята кухня е номер едно", Чоткин най-вероятно ще се конкурира за рейтинг с шеф Виктор Ангелов от "Хелс Китчън", който го избра за победител в предаването си през 2024-а. Кои ще се другите членове на журито? Засега не е съобщено официално, но сериозно се спряга името на Илиан Кустев. Шеф Петър Михалчев е любимо лице от кулинарните формати, но едва ли ще бъде поканен. Той се раздели с Би Ти Ви с изненадващо напускане преди няколко години, намеквайки, че е бил "черноработник" в "Мастършеф", докато "други" са били звезди. Вероятно е визирал колежката си Силвена Роу. Оттогава се е появявал само в Нова телевизия.

Още по темата: общо новини по темата: 913
12.10.2025 »
12.10.2025 »
12.10.2025 »
12.10.2025 »
12.10.2025 »
12.10.2025 »
предишна страница [ 1/153 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Благоевградчани, ако държите такива неща в дома си, ето как да се отървете
Благоевградчани, ако държите такива неща в дома си, ето как да се отървете
11:02 / 11.10.2025
Гуцанов: Не ми се вижда логично толкова много хора да имат ТЕЛК в България. Толкова ли сме болни като нация?
Гуцанов: Не ми се вижда логично толкова много хора да имат ТЕЛК в България. Толкова ли сме болни като нация?
11:17 / 11.10.2025
Проф. Стоянович: Днес, ако поискаш от българската жена да роди трето дете, е като да искаш слон да роди далматинец
Проф. Стоянович: Днес, ако поискаш от българската жена да роди трето дете, е като да искаш слон да роди далматинец
11:36 / 11.10.2025
Георгиев, НАП-Благоевград: Пенсиите, обезщетенията и добавките към тях ще се изплащат в евро, но това не изисква подписване на никакви нови документи
Георгиев, НАП-Благоевград: Пенсиите, обезщетенията и добавките към тях ще се изплащат в евро, но това не изисква подписване на никакви нови документи
10:47 / 11.10.2025
Българските икономисти са категорични: Стига заиграване със здравната вноска
Българските икономисти са категорични: Стига заиграване със здравната вноска
15:48 / 11.10.2025
Най-големият работодател в България: В 226 общини дава по-високи заплати от частниците
Най-големият работодател в България: В 226 общини дава по-високи заплати от частниците
08:24 / 11.10.2025
Предупреждение от първа степен за опасно време в Благоевград. Поривите на вятъра ще достигнат до 20-22 m/s
Предупреждение от първа степен за опасно време в Благоевград. Поривите на вятъра ще достигнат до 20-22 m/s
08:09 / 11.10.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Кабинетът "Желязков"
Вторият мандат на Доналд Тръмп
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: