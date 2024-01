След "Еми", "Грами", "Оскар" и "Тони", през февруари тази легенда ще получи още една голяма награда

© Instagram Барбра Страйзънд няма да позволи на възрастта да определя начина й на обличане.



81-годишната актриса, певица и бизнесдама сподели в скорошно интервю за New York Times, че хората трябва да се обличат както си искат и да изразяват себе си чрез дрехите, вместо да се притесняват от хорското мнение. Тя е категорична, че себеизразяването няма нищо общо с възрастта и разкри, че в ранните години на кариерата си се е притеснявала да покаже по-сексапилната си страна.



"Тогава много се притеснявах да не показвам твърде много плът, за да не ме критикуват. Сега съм твърде стара, за да се интересувам от хорското мнение", казва Страйзънд.



Легендарната певица повдигна завесата на десетилетната си кариера в мемоарите My Name is Barbra, които бяха пуснати на пазара през ноември. В интервю за BBC тя казва, че се вдъхновила да напише книгата, за да може да разкаже историята си по свой начин, а не да оставя другите да я преразказват вместо нея, пише tialoto.



"Това беше единственият начин да поема контрол над живота си. Това е моето наследство. Написах моята история. Не трябва да правя повече интервюта след това", казва Страйзънд.



В интервю за списание People тя споделя, че е написала мемоара си и защото е искала да изясни всички неясноти около личния си живот. "Мисля, че с известността идва и опасността хората да вярват на лоши неща, разпространявани за теб. Една жена, която написа ревю за книгата ми, каза, че е очаквала да прочете нещо, написано от дива, но е била напълно изненадана. Сякаш видя истинското ми лице чрез книгата, което беше и моята цел. Исках да разкажа истината".



Носителката на ЕГОТ ("Еми", "Грами", "Оскар" и "Тони") ще добави още една титла към името си през този февруари. Тя ще бъде почетена с награда за цялостно творчество по време на церемонията SAG, която тази година ще се проведе за 30-и пореден път.



"Още от времето, когато седях в киното в Бруклин, си мечтаех да бъда една от актрисите, които виждах на екрана. Филмите бяха портал към свят, за който само си представях. Въпреки че не бях най-подходящия кандидат, някакси мечтите ми се сбъднаха. Тази награда е много важна за мен, защото ми се присъжда от актьори, на които се възхищавам", каза Страйзънд в официално съобщение.



Според описанието на наградата за цялостно творчество, тя се връчва всяка година на актьор, който въпълщава в себе си най-фините идеали на актьорската професия.