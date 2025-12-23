ЗАРЕЖДАНЕ...
След 43 предложения тя най-накрая каза "Да"
©
"Просто казах: "Не, заедно сме само от шест месеца“, спомня си тя.
Маркетинговият директор добави: "Обичах го, но не исках да казвам "да“ на нещо, което по-късно оттеглих.“
Люк продължил да упорства, планирайки всяко следващо екстравагантно предложение в продължение на седем години. Той наел замък в Прага, организирал вечери на свещи и планирал конна езда на ямайски плаж, всичко това в опит да спечели Сара.
По време на 42-рото му предложение за брак, Сара обещала на Люк:
"Следващия път, когато ме попиташ, ще кажа "да“, но само почакай.“
След една година Люк завел Сара в Гринуич в Югоизточен Лондон, където се измерва средното време по Гринуич - средната годишна стойност на времето всеки ден, когато Слънцето пресича нулевия меридиан в Кралската обсерватория Гринуич.
Той казал: "Това е центърът на света и ти си центърът на света и искам да се омъжиш за мен“, спомня си Сара, според The Sun.
И тогава Сара, най-накрая, отговорила с тази една проста дума: "Да.“
"Той най-накрая спечели сърцето ми“, обясни тя.
"Вероятно трябва да попадне в световния рекорд на Гинес“, добави тя. "Благодарна съм, че упорства толкова дълго.“
Двойката се ожени през май със сватба в Ямайка.
Сара сподели снимки от щастливия повод в Instagram по това време, като написа: "Г-н и г-жа Уинтрип. Най-накрая“.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Проучване разкри: Горещият и влажен климат по време на бременност крие риск за растежа на децата
09:41
bTV обяви нова промяна
22.12
Имате право на до 600 евро обезщетение, ако полетът ви закъснее и провали празничното ви пътуване
19.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
bTV и Мария Цънцарова се разделят: Телевизията обвинява водещата ...
12:44 / 22.12.2025
Мария Цънцарова наруши мълчанието си: Свалиха ме от ефир
09:46 / 22.12.2025
Как "безплатната" доставка на онлайн покупка се таксува с 10 лв. ...
08:59 / 22.12.2025
Лекарите посочиха кога мухълът по храната може да бъде опасен
08:58 / 22.12.2025
Празник е! Не бива да се отказва помощ
08:42 / 22.12.2025
Как студеното време влияе на ставите ни?
22:56 / 21.12.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.