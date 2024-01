Скорсезе счупи рекорд, грабна титлата от Спилбърг

© Холивудският режисьор Мартин Скорсезе вече държи рекорда за най-много номинации за "Оскар" приживе. Доскорошният носител на титлата бе Стивън Спилбърг.



Академията номинира 81-годишната легенда за филма му Killers of the Flower Moon ("Убийците на цветната луна") във вторник, съобщи Hollywood Reporter.



Скорсезе вече има 10 номинации за Най-добър режисьор, изпреварвайки Стивън Спилбърг, който има девет. Скорсезе е печелил категорията само веднъж - за филма The Departed ("От другата страна") от 2006 г. В тази категория Спилбърг все още има преднина пред Скорсезе, като е печелил "Оскар" два пъти (за "Списъкът на Шиндлер“ от 1994 г. и "Спасяването на редник Райън“ от 1999 г.).



Има един режисьор, който вече не е измежду живите, който има повече от 10 номинации за Оскар в тази категория - Уилям Уайлър, номиниран 12 пъти и печелил три пъти.



За да спечели категорията тази година, Скорсезе ще трябва да победи Джъстин Триет ("Анатомия на падането"), Кристофър Нолан ("Опенхаймер"), Йоргос Лантимос ("Клети създания") и Джонатан Глейзър ("Зоната на комфорт"). Изненадващо отсъствие от списъка с номинации: Грета Геруиг за "Барби".



Освен Скорсезе, Спилбърг и Уайлър, Били Уайлдър е бил номиниран в категорията осем пъти, а Уди Алън и Дейвид Лийн - по седем пъти. Други известни режисьори с множество номинации в тази категория са Франк Капра (шест), Джон Форд (пет), Алфред Хичкок (пет), Франсис Форд Копола (четири), Клинт Истууд (четири) и Стенли Кубрик (четири).



Двадесет и седмият пълнометражен филм на Скорсезе Killers of the Flower Moon бе номиниран и за Най-добър филм, като Лили Гладстоун и Робърт де Ниро също получиха номинации за своите изпълнения.