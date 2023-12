© виж галерията Последният сезон на сериала "Короната" е в разгара си, а зрителите се чудят кое е факт и кое измислица.



Първите четири епизода, чиято премиера беше Netflix на 16 ноември, се фокусираха върху последните дни на принцеса Даяна и въздействието на нейната смърт върху кралското семейство.



Някои кралски експерти обаче се противопоставят на подхода на поредицата към драматизацията на събитията.



"Мисля, че "Короната“ изпусна лодката този път“, каза Кристофър Андерсен, автор на "Денят, в който Даяна умря“, пред Fox News. "Защо да измисляме диалог и ситуации, които не са се случили, когато истината е достатъчно драматична? Например, има сцена, в която Даяна отхвърля предложението за брак на Доди Файед. Не знаем дали изобщо й е предложил брак", пита се той.



Въпросната сцена е включена в третия епизод на сагата "Dis-moi Oui“ - Даяна отхвърля предложението на Доди Файед малко преди фаталната им автомобилна катастрофа.



Според The ​​Guardian Доди Файед наистина е купил пръстен в деня преди катастрофата - 30 август 1997 г., но никога не е имал шанс да й го подари преди смъртта им.



Washington Post пък отбелязва, че според доклада на разследването годежен пръстен никога не е бил открит на мястото на катастрофата.



В четвъртия епизод принц Уилям е показан на дълга разходка из семейното имение Балморал, от която не се връща в продължение на 14 часа, като предизвиква трескаво издирване.



Според Андерсен "няма доказателства", че подобен инцидент се е случил наистина. През 2021 г. на церемонията по откриването на Общото събрание на шотландската църква обаче принцът намеква, че е "намерил комфорт и утеха в шотландската природа“.



Подробностите за връзката на принцеса Даяна с Файед също са коригирани, за да се увеличи въздействието на събитията над зрителия.



Друга сцена показва разгорещената Даяна, която се целува с Файед по време на пресконференция в Босна за насърчаване на осведомеността за противопехотните мини.



Кралският експерт Хилари Фордуич отбелязва, че хронологията на събитията е била съвсем друга. "Тези, които бяха там, отричат ​​всякаква медийна мания, свързана с връзката й с Доди“, каза Фордуич. "Тя не беше засипана с непрестанни въпроси относно тази зараждаща се връзка, тъй като в този момент тя все още не беше широко разгласена. Скандалната снимка на прегръдката им беше публикувана едва ден-два по-късно.“



Изображенията, както са показани в епизода, накараха публициста на Чарлз да му предложи да направи хубава снимка с Уилям и Хари в имението Балморал.



Според The ​​Times кадрите са заснети от няколко кралски фотографи в планирана снимка, за да се осигури уединение на семейството през останалата част от престоя им.



Връзката на Чарлз с Камила също получава своята измислена история в “Короната". В първия епизод от сезона Чарлз организира парти за 50-ия рожден ден на Камила, молейки кралица Елизабет II да присъства. Единственият член на кралското семейство, който в крайна сметка се появява на тържеството, е принцеса Маргарет, пише "Телеграф".



Според The ​​Times това никога не се е случило и Чарлз не е търсил одобрението на кралицата по това време, тъй като вече е бил разведен с Даяна от година.



Някои от най-изненадващите моменти в сериала обаче не са измислени.



В първия епизод годеницата на Файед - Кели Фишър го посещава на яхтата му в Средиземно море, на която той върти любов и с Даяна. Според The ​​Times това наистина се случило, тъй като в последствие Фишър признава, че е "побесняла".



Липсата на реакция от страна на кралица Елизабет след смъртта на Даяна и последвалото обществено възмущение също разделят мненията на кралските експерти.



"Имаше истински гняв в целия свят, когато кралицата първоначално отказа да прекъсне ваканцията си в Балморал или да лети с половината си персонал към Бъкингамския дворец“, каза Андерсен. "Тези дни наистина разтърсиха монархията до основи; общественият гняв беше осезаем.“



Според него "нищо от това … не е наистина предадено в "Короната“ и той определя речта, изнесена от Имелда Стаунтън в ролята на кралица Елизабет II, "която тя повече или по-малко трябваше да произнесе, за да спаси монархия, като разводнена и бездушна версия на оригинала."



Фордуич пък изрази мнение, че шоуто точно представя тълпите на заден план, улавяйки колективната скръб в страната.



Вниманието към историческите детайли на "Короната“ се засили по време на сезон 4, който включва въвеждането на принцеса Даяна в сюжета на сериала и съвпада с реалното напускане на принц Хари и Меган Маркъл на кралския двор.



По време на премиерата на сезон 4 източници близки до Чарлз заявиха, че той не е доволен от това как той, Даяна и Камила Паркър-Боулс са изобразени в сериала.



По време на участие в "The Late Late Show“ през 2021 г. принц Хари сподели чувствата си относно шоуто с водещия Джеймс Кордън.



"Това е измислица. Сюжетът е слабо базиран на истината. Това ви дава груба представа за това какъв е този начин на живот, какъв е натискът да поставите задължението и службата над семейството и всичко останало и какво може да произлезе от това“, отбеляза тогава принцът в изгнание. Той обаче добави, че понякога смята, че сериалът е по-честен от някои новини, с които той и Маркъл се сблъскват в пресата.



"Чувствам се много по-комфортно с "Короната“, отколкото да гледам историите, написани за семейството ми, жена ми или самия мен. Това очевидно е измислица – приемете го както искате", коментира още Хари.



Последният сезон може да бъде труден за синовете на принцеса Даяна.



"Много кралски наблюдатели изпитват голямо съжаление, че Уилям и Хари отново ще си спомнят за този период, особено за Хари, който според собствените си спомени е бил под голямо психическо напрежение и безпокойство“, каза Иън Пелам Търнър, кралски експерт и бивш кралски фотограф .



През 2020 г. министърът на културата на правителството на Обединеното кралство настоя, че "Короната“ трябва да постави надпис с уточнение "фантастика“ преди началото на всеки епизод.



По това време Netflix излезе с изявление, в което заяви: "Винаги сме представяли "Короната“ като драма и сме напълно уверени, че нашите зрители разбират, че това е художествена измислица, която до голяма степен се основава на исторически събития.“



Рецензенти и фенове се противопоставиха на този сезон, включително сцените с призраците на Даяна и Файед, които се появяват на Чарлз, кралицата и Мохамед ал-Файед.



"Това сапунено отклонение беше умишлено и ясно оркестрирано, за да напомни на публиката, че шоуто е измислено, без да предоставя прелюдия за отказ от отговорност, както кралското семейство иска от години“, каза кралският експерт Шанън Фелтън Спенс.



Фелтън Спенс спекулира, че този елемент носи "пръстовите отпечатъци на фирмата“. Тя също така отбелязва, че сцена в първия епизод от сезона, показваща как Чарлз казва на своя PR представител Марк Боланд да сътвори положителни истории за Камила в пресата, е добавена, за да подкрепи твърдението в мемоарите на принц Хари, "Разервният“, че " Боланд търгува с фалшиви истории за принцовете в пресата в замяна на благосклонно отразяване на Камила в продължение на почти 30 години."



"Сценаристите знаят, че съподписват това твърдение като факт, като поставят този ключов момент в "Короната“, добави тя. "По принцип и двете страни на семейството разпознаха "Короната“ като средство за насочване на общественото мнение и се възползваха от възможността.“



Едно нещо, което шоуто успя да пресъздаде точно, е модата на най-фотографираните хора в реалния живот.



"Този неотдавнашен период в кралската история е описва животът на кралската фамилия в момент, в който той наистина стана интересен, , тъй като Даяна най-накрая счупи оковите на етикета и благоприличието и получи правото да изразява себе си чрез пищния език на дрехите. По това време тя наистина изгради свой собствен стил, превръщайки се в световна модна икона“, каза Миранда Холдър, стилист на знаменитости и кралски моден експерт пред Fox News.



Холдер похвали много от тоалетите, пресъздадени за шоуто, включително ярките бански костюми, носени от принцеса Даяна на яхтата на Файед.



