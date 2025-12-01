ЗАРЕЖДАНЕ...
Скандална ергенка с подарък за 250 000 лева за рождения си ден
©
Разбира се, возилото й е подарък от настоящия й заможен любовник. След като стана известна с участието си в популярното риалити шоу, Даниела се възползва да осребри славата си. "Порше"-то е символ на успех и богатството, заради това толкова много се харесва на Рупецова. Автомобилът съчетава динамиката на спортния характер с удобството на луксозния клас, но Даниела гледа да не се хвали с джипа и да не попада в кадър какво шофира.
Проверка на "Уикенд"и показа, че автомобилът струва около 250 000 лева, но явно риалити героинята е показала завидни умения и си го е заслужила. Преди дни брюнетката стана на 34 години, но е получила колата доста преди рождения си ден.
Още по темата
/
Отново майка на 36!
09:12
Още от категорията
/
Историята на младия ром от България, който се превърна в опора за стотици сънародници в Германия
19.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Божинов се разплака в ефир: Не пожелавам на никого това, което се...
17:17 / 30.11.2025
Митко Павлов: Настъпи този досаден момент от годината!
13:58 / 30.11.2025
Мария Илиева: Научих колко жестоки могат да са хората
13:01 / 30.11.2025
Шеф Токев: Аз съм много радостен за тази новина, голяма крачка за...
09:35 / 30.11.2025
Кристина от "Ергенът" си призна: Да, аз съм жената до Виктор!
20:36 / 28.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.