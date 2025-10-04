Новини
Скандалите не спират! Антония Петрова-Батинкова нанесе тежък удар на Георги Тошев
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 15:22
©
Скандалът около промените в ефира на bTV и конкретно в "Преди обед" не стихва. Продължава да се вихри с пълна сила в социалните мрежи, където коментарите са кой от кой по-пиперливи.

След като продуцентът Георги Тошев се разграничи публично от Венета Райкова и напусна телевизията, темата разбуни и зрители, и редица популярни личности.

Една от най-острите реакции дойде от Антония Петрова-Батинкова, която вчера бе гост в студиото. В социалните мрежи тя публикува директен и критичен коментар за Тошев и за състоянието на предаването преди промените.

"Всяка промяна е плашеща, докато не знаеш колко успешна ще е тя. ГТ 25 години на едно и също място и предаването миришеше на нафталин, боксуващо в блато, с абсолютна липса на креативност и блудкавите пътувания-репортажи на ГТ, които гледат и са интересни само на роднините му, но не и на публиката. Единствената глътка свеж въздух беше Александър Кадиев (но го махнаха) на фона на безличната и незапомняща се негова колежка...", пише Петрова.

Тя допълва, че според нея Венета Райкова "до момента се справя блестящо" и е успяла да привлече вниманието на зрителите: "Определено всички в момента пускайки ТВ залепват за екрана и все по-малко превключват канала и си спомнят, че Гала още съществува. С две думи – буди интерес и те държи да не превключиш."

С думите си Антония Петрова не просто защити Райкова, но и на практика нанесе доста тежък удар по Георги Тошев, чието оттегляне разбуни духовете в телевизията.

