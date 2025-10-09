Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Скандален клип с участничка в "Стани богат"
Автор: Георги Кирилов 22:41Коментари (0)31
©
Лили Вълчева направи нещо, което се случва за първи път в "Стани богат“. Тя използва трите си жокера на трите поредни въпроса за 1000, 1500 и 2000 лева, и накрая си тръгна само с 500 лева. Но в конкретния случай не играта й е тема на разговор, а поведението й спрямо децата, които обучава. Малко след участието на г-жа Вълчева зрителка зададе въпрос към хората, организиращи кастинга за "Стани богат", видя Plovdiv24.bg. Жената зададе кратък въпрос: Вие проверявате ли си поне малко участниците? Като доказателство тя показва публикация от 22 февруари, придружен със скандален клип на учителката. Преценката оставяме на вас.

Крещящата учителка от клипа, който си разпространява в социалната мрежа се оказа Лили Вълчева от 104-то СУ в София. Учител по музика. Дава и частни уроци в един сайт.

Според собственото ѝ описание в един сайт за частни уроци, тя е завършила музика бакалавър в СУ. В момента учи магистратура МОНТЕСОРИ ПЕДАГОГИКА. /За тази педагогига ще напиша в края на коментара ми./

Има опит с работа с деца със СОП!

/Видяхме ѝ страхотните педагогически способности./

Децата са заплашвани, че след подобни записи ще бъдат изключени, директорката знае, кластната знае и всички прикриват "уникалната" преподавателка

Що се отнася за учебната програма на Мария Монтесори ..

Според психолози е изключително вредна и пагубна за децата. Тя е била феминистка. Пропаднала жена,която ражда син. Зарязва го в чуждо семейство и когато той става на 15-17 г тя се завръща. Взима го от новото му и единствено семейство и живее с него като мъж и жена.

Тя една от пропагандаторките за сексуални отношения между родители и деца.

Тъмните петна от нейната биография и нейните възгледи, расистката ѝ нагласа и симпатиите към евгениката (понятието буди асоциации особено с расистките методи на селекция по времето на националсоциализма в Германия - за всичко това пише и Сабине Зайхтер в книгата си.

Сабине Зайхтер смята за чиста гротеска факта, че днес последователи на Монтесори я смятат за една от създателките на “инклузионното образование“, докато всъщност тя без никакви увъртания е говорела за така наречените "деца извън нормата“ като за "чудовища“ и "паразити на обществото“. "Дългата сянка на Мария Монтесори.

......

Та и нашата крещяща учителка учи магистратура Монтесори педагогика. Ужас.

А изпълнения можете да чуете в ютуб. Не смеем да ви ги предложим, че ще ви развалим утрото.


Още по темата: общо новини по темата: 888
09.10.2025 »
09.10.2025 »
09.10.2025 »
09.10.2025 »
09.10.2025 »
09.10.2025 »
предишна страница [ 1/148 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Има и друг начин за получаване на пенсиите освен по банков път или от Пощенски клон, но датите са различни
Има и друг начин за получаване на пенсиите освен по банков път или от Пощенски клон, но датите са различни
15:47 / 07.10.2025
Ансамбъл "Пирин" и корейската кросоувър формация СООК на една сцена в Благоевград
Ансамбъл "Пирин" и корейската кросоувър формация СООК на една сцена в Благоевград
13:17 / 07.10.2025
Две жени пострадаха при катастрофи в Благоевградско
Две жени пострадаха при катастрофи в Благоевградско
11:23 / 07.10.2025
Младежкият център в Благоевград си търси служители с големи сърца
Младежкият център в Благоевград си търси служители с големи сърца
17:08 / 07.10.2025
Предстоят ограничения на движението през тунелите "Благоевград" и "Железница" на АМ "Струма" в посока Кулата
Предстоят ограничения на движението през тунелите "Благоевград" и "Железница" на АМ "Струма" в посока Кулата
16:21 / 08.10.2025
Бизнесът от Кюстендил иска яснота за магистралата до "Гюешево"
Бизнесът от Кюстендил иска яснота за магистралата до "Гюешево"
12:24 / 07.10.2025
Данните на Евростат: Близо 50% от младите хора в този регион на България са висшисти
Данните на Евростат: Близо 50% от младите хора в този регион на България са висшисти
07:23 / 07.10.2025
Актуални теми
Вдигане на тежести - състезания и подготовка
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Конфликт Израел-Газа
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: