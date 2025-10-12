Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Скандал с Веселин Маринов, водеща се видя в чудо
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 08:44Коментари (0)62
©
Ефирен скандал беляза гостуването на Веселин Маринов в сутрешното предаване "Събуди се“ по Нова телевизия. Вместо спокойно интервю за предстоящите му концерти, певецът се оказа в центъра на напрежение още от първата минута.

Водещата Марина Цекова го подхвана с неочаквани въпроси за спорта и родните успехи, което очевидно обърка Веско, подготвен да говори за музика, турнета и фенове. Но истинският изблик на емоции настъпи, когато в студиото започна да звучи негова песен, докато той говори.

"Моля ви, спрете тази музика, не мога да се концентрирам!“, заяви видимо изнервен Маринов. След няколко опита да продължи разговора, певецът на няколко пъти се запъна, преди окончателно да поиска екипът да спре фоновия му хит.

Публиката видя не просто объркване, а момент на човешка умора и раздразнение от любимия изпълнител.

"Много болка ми се е насъбрала в последните дни от това, което се случва в България. Хората мълчим вкъщи, вместо да излезем и да покажем позиция. Гледам как в Гърция затварят страната, а тук всеки търпи“, каза Веско с видимо вълнение.

След това разговорът премина в по-спокойна посока и певецът разказа за трудното си детство и как съдбата го е насочила към музиката. "Като малък вярвах, че ще съм футболист. Не взех матурата по математика, но това се оказа най-големият ми шанс. Срещнах човек, който чу гласа ми и ме вкара в музиката. Така започна всичко“, сподели Маринов.

След гостуването зрителите останаха с впечатлението, че певецът е на ръба на емоциите си, но и че за пореден път показа своята искреност и неподправен характер. Въпреки напрежението, той обеща, че концертите му в края на ноември ще бъдат "по-човешки, по-истински и изпълнени с любов“, пише "Блиц".

Още по темата: общо новини по темата: 903
11.10.2025 »
11.10.2025 »
10.10.2025 »
10.10.2025 »
10.10.2025 »
10.10.2025 »
предишна страница [ 1/151 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Благоевград е предупреден за утре: Поривите на вятъра ще достигат до 20-22 m/s.
Благоевград е предупреден за утре: Поривите на вятъра ще достигат до 20-22 m/s.
15:09 / 10.10.2025
Благоевградчани, ако държите такива неща в дома си, ето как да се отървете
Благоевградчани, ако държите такива неща в дома си, ето как да се отървете
11:02 / 11.10.2025
Определени домакинства имат право на целева помощ за зимата от 606 лв., остават им 15 работни дни да я предявят
Определени домакинства имат право на целева помощ за зимата от 606 лв., остават им 15 работни дни да я предявят
14:49 / 10.10.2025
"Биг Брадър" в Благоевград: Камери за видеонаблюдение и на нови места в града
"Биг Брадър" в Благоевград: Камери за видеонаблюдение и на нови места в града
09:49 / 10.10.2025
Кметът Байкушев разкри колко струва тон отпадък в Община Благоевград
Кметът Байкушев разкри колко струва тон отпадък в Община Благоевград
15:50 / 10.10.2025
Кметът на Благоевград с решителна стъпка за опазване на парк "Ловен дом" от застрояване
Кметът на Благоевград с решителна стъпка за опазване на парк "Ловен дом" от застрояване
15:46 / 10.10.2025
Гуцанов: Не ми се вижда логично толкова много хора да имат ТЕЛК в България. Толкова ли сме болни като нация?
Гуцанов: Не ми се вижда логично толкова много хора да имат ТЕЛК в България. Толкова ли сме болни като нация?
11:17 / 11.10.2025
Актуални теми
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Световни квалификации - Мондиал 2026
България в еврозоната
Влизането на България в Шенген
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: