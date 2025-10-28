ЗАРЕЖДАНЕ...
|Скандал разтресе семейството на Дони и Нети
Изпълнителят на "Уморени криле" сам си признал, засега без бой. "Нети, искам да ти кажа нещо. Ако не си намериш роклята за концерта, да знаеш, че съм объркал пликовете и съм я изхвърлил вместо плика с боклука", обръща се към половинката си певецът с уникалния фалцет, но без да я гледа в очите, и движейки ръце нагоре-надолу по панталона си като провинило се дете.
"Аха! Значи тази вечер няма да съм хубава с чудната рокля!", обръща се уж шеговито към съпруга си Нети, но гласът й трепери от едва сдържан гняв. "Ще ти купя друга, две рокли даже ще ти купя!", опитва се да я умилостиви Дони. "Мисли му какво ще стане, ако не ги купиш!", отговаря изпълнителката на "Луната спи", пише "България Днес".
