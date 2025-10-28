Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Скандал разтресе семейството на Дони и Нети
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:32Коментари (0)31
©
Чутовен скандал зрее в артистичното семейство Дони и Нети. Причината е скъпа рокля на пеещата актриса, която се озовала заради мъжа й в... контейнерите за смет.

Изпълнителят на "Уморени криле" сам си признал, засега без бой. "Нети, искам да ти кажа нещо. Ако не си намериш роклята за концерта, да знаеш, че съм объркал пликовете и съм я изхвърлил вместо плика с боклука", обръща се към половинката си певецът с уникалния фалцет, но без да я гледа в очите, и движейки ръце нагоре-надолу по панталона си като провинило се дете.

"Аха! Значи тази вечер няма да съм хубава с чудната рокля!", обръща се уж шеговито към съпруга си Нети, но гласът й трепери от едва сдържан гняв. "Ще ти купя друга, две рокли даже ще ти купя!", опитва се да я умилостиви Дони. "Мисли му какво ще стане, ако не ги купиш!", отговаря изпълнителката на "Луната спи", пише "България Днес".

Още по темата: общо новини по темата: 1050
28.10.2025 »
28.10.2025 »
27.10.2025 »
27.10.2025 »
27.10.2025 »
27.10.2025 »
предишна страница [ 1/175 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Крадците в Благоевград не подбират. Този път решиха да се облекат от центъра
Крадците в Благоевград не подбират. Този път решиха да се облекат от центъра
15:51 / 27.10.2025
Театърът се завръща към "Януари" от Йордан Радичков с премиера през 2026 г. в Благоевград
Театърът се завръща към "Януари" от Йордан Радичков с премиера през 2026 г. в Благоевград
10:14 / 26.10.2025
Биков: ДАНС трябва да провери дали няма да се появи неизвестна фирма, която да се окаже новият собственик на "Лукойл"
Биков: ДАНС трябва да провери дали няма да се появи неизвестна фирма, която да се окаже новият собственик на "Лукойл"
10:41 / 26.10.2025
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
Добра идея, ама българска – безплатните противогрипни ваксини за възрастните се оказват платени
Добра идея, ама българска – безплатните противогрипни ваксини за възрастните се оказват платени
07:56 / 26.10.2025
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
21:30 / 26.10.2025
Патриарх Даниил благослови Кюстендил и призова управниците да следват примера на Свети Димитър
Патриарх Даниил благослови Кюстендил и призова управниците да следват примера на Свети Димитър
14:20 / 26.10.2025
Актуални теми
Бюджет 2026
Силно земетресение в Турция, усети се и в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Катастрофи в България
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: