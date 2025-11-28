Скална маса е паднала върху железопътната линия край Кочериново, предаде. Свличането е станало в района на тунела, като скални парчета са се срутили директно върху жп трасето. Екипи незабавно са извършили дейности по разчистване и обезопасяване на участъка.Заради инцидента бързият влак София – Петрич е престоял на гара Кочериново и е отпътувал с 65 минути закъснение.