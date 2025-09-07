ЗАРЕЖДАНЕ...
|Синът на Арнолд Шварценегер вече не е ерген
Сватбите в голф и кънтри клуба, достъпен само за членове, започват от 20 000 долара, като двойките често избират церемонии в "Лейк клуб“, разположен на базалтов скален откос. Патрик Шварценегер и новата му съпруга са почивали в ранчо "Гозър“ и преди, често наслаждавайки се на почивки в Айдахо.
Снимки запечатаха двойката да казва "Да“ в ултра-ексклузивния кънтри клуб Gozzer Ranch в Coeur d'Alene, Айдахо, заобиколена от семейство, приятели и холивудски кралски особи. Церемонията се проведе на скален склон с изглед към езерото Coeur d'Alene, като списъкът с гости съчетаваше семейна топлина и холивудски блясък.
Бащата на Патрик, Арнолд Шварценегер, сияеше от гордост, докато празнуваше заедно с бившата си съпруга Мария Шрайвър, която блестеше в пурпурна рокля. Присъстваха и сестрата на Патрик, Катрин Шварценегер, и съпругът ѝ, актьорът Крис Прат . Семейството на булката беше също толкова лъчезарно, като майката на Аби, Лора, беше зашеметяваща в лилава рокля, а сестра ѝ, моделът Баскин Чемпион, се присъедини към сватбената компания.
