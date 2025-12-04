Пресли Гербер, синът на Синди Крауфорд и Рандe Гербер, открито разказа за проблемите с психичното си здраве. Това е едно от най-искрените му признания до момента - за медикаментите, несигурността и загубите, които формират пътя му.В последните години, 26-годишният мъж се бори с емоционални състояния – като безпокойство, фобии, паник атаки. Признава, че е категорично е отказал алкохола, към който е имал зависимост. И се опитва се да промени средата около себе си, изграждайки по-здравословни навици и търсейки смисъл в откровеността и подкрепата.Все пак, Пресли не крие, че се опитва да намери решение на проблемите си и чрез специализирани лекарства. "Чувствам, че честността е най-добрата политика“, сподели той пред последователите си в Instagram, преди да опише настоящия си режим - който включва медикаменти, "работещи“ срещу паник атаките."Малко се плаша от нещата, които ми се налага да приемам… но ако не ги взема, се случва нещо недобро., казва Пресли добавяйки, че в момента е на четири вида медикаменти, включително лекарства за кръвно налягане, болкоуспокоителни и антидепресанти. Добавя и, че лекарствата, за разлика от психотерапията, му помагат, макра да има притеснения, че могатда го доведат до нежелана зависимост.Синът на известния супермодел от 90-те години на миналия век, неведнъж е споделял защо е стигнал до подобни крайни състояния. "За съжаление преживях много загуби в различни форми. Това не е извинение, но е причината да съм там, където съм сега“, споделял е той.Историята на Пресли е още един пример за това, че животът в Холивуд не е толкова бляскав, колкото изглежда привидно. Самият той е осъзнал това и днес умишлено се отдръпва от познатите холивудски кръгове, за да запази напредъка си. "Израснал съм в тази среда и около мен има много хора, които обичам. Но в момента се старая да не съм около тях“, казва още Пресли.