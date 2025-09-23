Синът на Десислава Радева - успешен бизнесмен

© Единственият син на президентшата Деси Радева — Страхил Свиленски, се е ориентирал към предприемачеството и понастоящем предлага хранителна добавка, предназначена специално за жени в менопауза. Младият мъж е регистрирал собствена фирма в края на септември 2023 г. Компанията е учредена с минимален капитал от 100 лева и е с адрес на столичния площад "Славейков“.



Бизнесът на 28-годишния младеж засега включва само един продукт — хранителна добавка, която се предлага на цена от 80 лева в официалния сайт на фирмата. Производството е възложено на утвърдена фармацевтична компания, базирана в София. Според описанието, публикувано на уебсайта, продуктът съдържа комбинация от седем билки, всяка от които традиционно се използва за облекчаване на симптомите, съпътстващи менопаузата. Сред тях се открояват фитоестрогените (див ям, фенел, китайска ангелика), мощните адаптогени (аш-ваганда, мака, див ям) и антиоксидантите (ашваганда, мака, фенел). Копривата и полският хвощ пък допринасят със своето доказано диуретично действие. Всички компоненти действат в синергия, предоставяйки на женското тяло ценни минерали, микроелементи, витамини и етерични масла.



Добавката цели да облекчи редица симптоми като тревожност, безсъние, сърдечносъдови колебания, наддаване на тегло, промени в настроението, понижено либидо, подуване на корема, горещи вълни, умора, вагинална сухота и други. Продуктът е подходящ за жени, които изпитват признаци на перименопауза или са навлезли в менопаузата. Препоръчителната доза при по-сериозни проблеми е до три таблетки с вода, а при по-леки – една капсула дневно. Завършекът на продуктовото описание гласи, че добавката е "интелигентен бленд за досадни симптоми“.



Дали майката на Страхил се е възползвала от продукта не е ясно.



Въпреки професионалната изработка на продукта и доброто му позициониране до момента в интернет форумите и социалните платформи липсват мнения на потребители.



Синът на Десислава Радева е от първия ѝ брак с бившия депутата от БСП Георги Свиленски. Припомняме, че Страхил се прибра от Америка у нас преди 2 години. В САЩ той взе бакалавърска степен по "Бизнес администрация“ в университета "Маунт Мърси“, щата Айова. След приключване на образованието си отвъд океана се върна в родината, но не продължи към следващата степен на обучение – магистратурата, макар да имаше амбиции да го направи, при това в някой от престижните европейски университети. Със завръщането си у нас синът на първата дама прекрати окончателно и спортната си кариера. От ученик той беше волейболна надежда.



Играл е за "Левски“, докато е бил в Испанската гимназия, а след това и за университетския тим в Америка. В свое интервю пред щатски вестник той сподели преди години, че искал да продължи с волейбола в Европа, след като се дипломира, но явно плановете му в спортна посока са се провалили.



Почти веднага след като се завърна на родна земя, Страхил беше назначен като експерт в голяма международна фирма. Компанията се занимава с дейности в сферата на консултантските услуги, а Страхил работеше в българския й клон, чиято централа е в центъра на София. Няма и година по-късно обаче той е вече горд млад бизнесмен. Странно съвпадение е, че освен доведения син на президента, и биологичният му наследник Георги Радев нагази в бизнес средите само половин година преди Страхил. От май 2023 г. Георги също е собственик на частна фирма, развиваща дейност в столицата и занимаваща се с търговия. 20-годишният президентски наследник няма съдружници и върти бизнеса си самостоятелно. Двамата с доведения му брат Страхил не са близки.



Самият Румен Радев обаче не ги делял и имал страхотни отношения и със Свиленски-младши. В единственото си интервю преди време наследникът на Деси Радева не спести комплименти по адрес на своя пастрок.



"Имаме приятелски отношения с него. Винаги е до мен. Той има повече от приятелска роля в живота ми, но така ми харесва, защото с него е лесно да се говори и винаги мога да му поискам съвет“, казва Страхил.