Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Синовете на Путин и Кабаева живеят "под прикритие", медиите разкриха фамилиите им и показаха снимки
Автор: Николина Александрова 16:46Коментари (0)63
©
виж галерията
Руски журналисти разкриха имената и фамилиите на предполагаемите синове на президента на Русия Владимир Путин и бившата гимнастичка Алина Кабаева. Според медиите децата живеят "под прикритие“, пише украинското списание "Фокус".

За това, че двамата сина на президента на Руската федерация Владимир Путин и Алина Кабаева са регистрирани в документите като Иван и Владимир Спиридонови, пишат в книгата "Царь собственной персоной" журналистите Роман Баданин и Михаил Рубин. За "прикритието“ на тайните деца на руския президент разказа на 7 октомври руското медия "Агентство".

Според журналистите, за измисленото фамилно име може да са взели бащиното име на дядото на Путин по бащина линия – Владимир Спиридонович. Значителна част от времето си с двамата сина Кабаева и Путин прекарват в резиденцията на президента във Валдай. Според журналистите от Proekt, там за бившата гимнастичка и децата й е построен отделен "дворец", а също така има спа център, зона за детски отдих, голям парк и персонал.

В книгата за първи път са публикувани и снимки на Иван и Владимир, които все пак от време на време се появяват на публични места.

Другите деца на Владимир Путин

Журналистите припомнят, че под измислени фамилии живеят и дъщерите на Путин от първия му брак – Мария Воронцова и Екатерина Тихонова (фамилията на втората вероятно произхожда от бащата на баба й по майчина линия, Екатерина Тихоновна Шкребнева).Също така, според медиите, във Франция под името Елизавета Олегивна Руднова е живяла вероятната извънбрачна дъщеря на Путин Елизавета Розова.

Още по темата: общо новини по темата: 3788
07.10.2025 »
07.10.2025 »
05.10.2025 »
04.10.2025 »
01.10.2025 »
01.10.2025 »
предишна страница [ 1/632 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Възрожденският квартал "Вароша" в Благоевград се превърна в сцена на родната история
Възрожденският квартал "Вароша" в Благоевград се превърна в сцена на родната история
10:38 / 05.10.2025
Има сигнали за проблеми с активирането на нова банкова карта: Не вярвайте сляпо на съобщения като "ще отнеме само 2 минути", потърсете съдействие
Има сигнали за проблеми с активирането на нова банкова карта: Не вярвайте сляпо на съобщения като "ще отнеме само 2 минути", потърсете съдействие
12:14 / 05.10.2025
Голяма верига за дрехи, оперираща у нас, спира да дава ваучери за отстъпка
Голяма верига за дрехи, оперираща у нас, спира да дава ваучери за отстъпка
12:33 / 05.10.2025
69-годишна жена е в тежко състояние, блъсната от автомобил в Благоевград
69-годишна жена е в тежко състояние, блъсната от автомобил в Благоевград
13:23 / 06.10.2025
Методи Байкушев: Днес отбелязваме 113 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония
Методи Байкушев: Днес отбелязваме 113 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония
10:38 / 05.10.2025
Катастрофа на пътя между Симитли и Кресна, има жертва
Катастрофа на пътя между Симитли и Кресна, има жертва
14:06 / 06.10.2025
Младежи с увреждания откриха изложба в Кюстендил
Младежи с увреждания откриха изложба в Кюстендил
11:59 / 05.10.2025
Актуални теми
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Кабинетът "Желязков"
България в еврозоната
Войната в Украйна
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: