Познавате ли онова специфично стягане в стомаха, което се появява в неделя около залеза? Дори да обичате работата си, мисълта за предстоящия списък със задачи може да развали и най-хубавия почивен ден.

Ритуалът за "затваряне“ на седмицата

Един от най-лесните начини да успокоите ума си е да запишете трите най-важни неща, които трябва да свършите в понеделник. Когато ги изкарате от главата си и ги сложите на хартия, мозъкът ви получава сигнал, че ситуацията е под контрол и може да спре да "цикли“ върху тях.

Време само за аналогови удоволствия

Посветете последната вечер от уикенда на нещо, което няма екран. Книга, готвене или просто разговор. Всичко останало може да чака до понеделник сутрин – дайте на сетивата си заслужена ваканция от цифровия шум.