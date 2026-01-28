ЗАРЕЖДАНЕ...
"Символи на мобилността": Изложба за движението, идентичността и културните интерпретации
"Символи на мобилността“ е мултидисциплинарен проект, който изследва мобилността не само като физическо движение, но и като трансформация – на идентичност, на място и перспектива. "Винаги се местим от едно място на друго или от едно състояние в друго. За мен птиците са страхотен символ на това“, обясни визуалният артист.
Изложбата ще бъде открита на 2 февруари в Етнографския музей в София. Тя е организирана съвместно с Ирландското посолство. "Ирландското посолство ме покани да направя няколко събития, свързани с Бригита – богинята на занаятите, изкуството и човешкия дух. Като майстор на криле и работеща с филц, смятам, че аз съм една съвременна живееща Бригита и съм най-правилният човек за това. Показах нещата в Етнографския музей и те направиха така, че да можем да покажем цялата изложба. За мен това е една изключителна чест и привилегия“, разказа доц. Ники Колиер.
Изложбата може да бъде видяна в Етнографския музей в следващия месец, а през лятото ще гостува и в Шумен.
