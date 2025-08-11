Новини
Симптомите на лаймската болест са трудни за разпознаване, поразява периферната нервна система
Автор: Ваня Кузманова 17:34Коментари (0)87
Климатичните промени допринасят за глобалния ръст на Лаймската болест, но много лекари се затрудняват да разпознаят симптомите ѝ.

Кърлежите са кръвосмучещи паразити и са втори по честота след комарите, когато става въпрос за предаване на болести на хората, но когато това ухапване се случи, заедно с потенциалния риск от инфекция и сериозно заболяване, може дори да не го усетите.

Напълно е възможно да не усетите ухапването от това дребно паякообразно животно, защото то отделя противовъзпалително вещество, докато се храни.

Лаймската болест обаче е заболяване с много повече симптоми и те могат да станат по-разнообразни, ако лечението не е бързо. "Това е вид бактерия, която прониква във всяка тъкан в тялото", казва Джак Ламбърт, консултант по инфекциозни болести, професор по медицина в Университетския колеж в Дъблин и основател на Ресурсния център за Лаймска болест, цитиран от BBC.

Тя може да причини лицева парализа, сърдечни проблеми, силна умора и болезнено мравучкане в ръцете и краката.

Лаймската болест рядко е фатална и повечето хора ще се възстановят, ако бъдат лекувани бързо с антибиотици. Проблемът е в диагнозата, тъй като много лекари наблягат основно на първоначалното наличие на разширяващ се обрив.

На пазара е пусната ваксина, LYMERix, но тя е изтеглена през 2002 г. поради комбинация от намаляващи продажби и негативно медийно отразяване във време на обществена липса на доверие във ваксините и риск от потенциални странични ефекти. В момента ваксина от Pfizer е във фаза трета на изпитванията и очакванията са, че ще се появи на пазара през следващите няколко години.






Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
