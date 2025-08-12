ЗАРЕЖДАНЕ...
|Симона Загорова: Краката треперещи и в рани
Оричината за поста е справянето ѝ с едно от най-големите лични предизвикателства.
През уикенда тя е имала "един приключенски ден, достааа труден, но и мотивиращ", в който е постигнала своя цел – изкачване на връх Ботев и връщане в рамките на деня.
"След 12 часа преход, успяхме да се качим на връх Ботев и после да слезем и то в рамките на деня. Започнахме от Калофер, хижа Рай, връх Ботев и обратно! Километрите бяха общо 33, краката треперещи и в рани, но пък сърцата пълни! Понякога може и да се учудите на какво сте способни, само повярвайте!", написа още Симона.
Изпълнителката сподели и забавен детайл от приключението: "П.с... тази гега на последната снимка ми спаси живота."
