Симона Загорова: Краката треперещи и в рани

© "Понякога човек трябва да се изправи срещу себе си, за да разбере, че всичко може да се постигне, ако вярваш и си постоянен. За жалост лесен път към успеха няма, но пък после е по-сладко!". Това сподели певицата Симона Загорова в социалните мрежи.



Оричината за поста е справянето ѝ с едно от най-големите лични предизвикателства.



През уикенда тя е имала "един приключенски ден, достааа труден, но и мотивиращ", в който е постигнала своя цел – изкачване на връх Ботев и връщане в рамките на деня.



"След 12 часа преход, успяхме да се качим на връх Ботев и после да слезем и то в рамките на деня. Започнахме от Калофер, хижа Рай, връх Ботев и обратно! Километрите бяха общо 33, краката треперещи и в рани, но пък сърцата пълни! Понякога може и да се учудите на какво сте способни, само повярвайте!", написа още Симона.



Изпълнителката сподели и забавен детайл от приключението: "П.с... тази гега на последната снимка ми спаси живота."