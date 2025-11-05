Шоколадът ще бъде лукс до Коледа, цените скачат драстично 

© Цените на какаото достигнаха най-високото си ниво за последните пет седмици. Това стана след новината от миналия четвъртък, че компанията, която управлява Bloomberg Commodity, ще бъде включи какаото в индексите за първи път от две десетилетия.



В края на 2024 г. активите, които следват този индекс, възлизаха на почти 109 милиарда долара, което означава, че какаото ще има дял от 1,7% в индекса, което може да доведе до значителен приток на капитали, пише BulgariaOnAir.



Ръстът в Лондон се засилва заради поевтиняването на британския паунд



Цените на какаото в Лондон се повишиха допълнително във вторник, подпомогнати от отслабването на британския паунд. Паундът спадна до 6-месечно дъно, което направи какаото, котирано в лири, по-изгодно за инвеститорите.



Намаленият износ от Кот д’Ивоар и по-малки запаси подкрепят цените



Поскъпването се подкрепя и от спада в износа на какао от Кот д’Ивоар. Тя е най-големият производител в света.



Данните от понеделник показват, че между 1 октомври и 2 ноември фермерите са доставили 304 840 тона какао, което е със 16% по-малко спрямо същия период миналата година (365 072 тона).



Освен това запасите от какао в складовете на ICE в САЩ намаляха.



По-добра реколта, но опасения за по-слабото търсене



Производителят Mondelez съобщи, че последното преброяване на какаовите шушулки в Западна Африка е с 7% над петгодишната средна стойност и "значително по-добро" от миналогодишното.



В Кот д’Ивоар започва прибирането на какаовата реколта, а фермерите са оптимисти за качеството ѝ.



Въпреки това, има притеснения, че високите цени на какаото и митата могат да намалят търсенето на шоколад. Според данни на Circana обемът на продажбите на шоколадови изделия в Северна Америка е спаднал с над 21%.



Главният изпълнителен директор на Hershey заяви, че продажбите на шоколад за Хелоуин са били "разочароващи". Хелоуин обикновено формира около 18% от годишните продажби на бонбони в САЩ, отстъпвайки единствено на Коледа.



В Азия преработката на какаови зърна през третото тримесечие е намаляла с 17% на годишна база - до 183 413 тона, което е най-ниското ниво за последните 9 години. В Европа е намаляло с 4,8% до 337 353 тона.



В Северна Америка има отчетен ръст от 3,2%.



Намалено производство в Нигерия



Друг фактор, който поддържа цените, е по-слабото производство в Нигерия - петият по големина производител в света.



Нигерийската асоциация на производителите на какао прогнозира, че през 2025/26 г. добивът ще спадне с 11% до 305 000 тона, спрямо 344 000 тона за 2024/25 г.



За септември Нигерия съобщи, че износът на какао е останал без промяна на годишна база - 14 511 тона.