Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Шокираща истина за темперамента на Марсел от "Диви и красиви"
Автор: Екип Blagoevgrad24.bg 09:06Коментари (1)44
©
В риалити формата "Диви и красиви“ един участник успя особено да се открои не само с физическия си образ, но и с емоционалната си експлозивност, а именно - Марсел. Ако някой е мислел, че дивото е само в гората, Марсел доказа, че то може да се крие и в човешкия темперамент.

В последните епизоди напрежението между участниците достигна точката на кипене, когато Марсел влезе в остър сблъсък с Чефо, обвинявайки го в лицемерие и стратегическо поведение, което противоречи на "естествения дух“ на формата. Сцената се превърна в една от най-коментираните в социалните мрежи, а допълнително той го наричаше и "Чехо“ уж по погрешка. Марсел не бе просто участникът, който създаде драма. Той е човек със силно чувство за справедливост, непримирим към фалша и готов да защити своите принципи дори когато това означава да се изправи срещу мнозинството. След като не успя да намери общ език с нито една от участничките провокира с отношението си и останалите мъже в риалитито, той напусна формата. Веднага след като бе излъчен епизодът обаче, Марсел гостува в подкаст канала в Ютуб на "Диви и красиви“. Там той загатва пред водещата Маги Томова, че е човек с артистична душа, който търси автентичност и дълбочина във всичко - от отношенията до преживяванията. Дотук е имал две сериозни връзки и двете приключили заради силната му емоционалност и обсебваща любов, която търси и от отсрещната страна.

"Повечето хора не ме харесват, но аз и не се старая да им се харесам. А тези, които ме опознаят истински, ме разбират и приемат такъв, какъвто съм си.“ Сподели и мнението си относно участничката, която първоначално привлече вниманието му - бургазлийката Ренета, по професия - лекар. След като и в нейно лице не намери сродна душа, Марсел дори се усъмни, че тя изобщо практикува такава сериозна професия предвид "несериозното“ й поведение. На въпроса как си представя живота с перфектната половинка, той отговори: "Да има с кого да си споделиш чаша бяло вино и две филии хляб“.

В свят, където риалити форматите често се превръщат в сценарии, Марсел е живото доказателство, че истинските емоции все още не могат да бъдат инсценирани.

Той не се страхува да бъде уязвим, да се ядоса, да се разплаче, а зрителите остават разделени - такива, които категорично го определят като "насилник“, и други, които са склонни да вярват, че това е характер, но със сигурност любовта го чака.

Още по темата: общо новини по темата: 559
30.08.2025 »
29.08.2025 »
27.08.2025 »
27.08.2025 »
26.08.2025 »
26.08.2025 »
предишна страница [ 1/94 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
Aнонимен
на 29.08.2025 г.
0
 
 
Тоя е абсолютен идиот!
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Намериха млад мъж от Симитли мъртъв в квартира в София! Готвел се е за "Игри на волята"?
Намериха млад мъж от Симитли мъртъв в квартира в София! Готвел се е за "Игри на волята"?
20:02 / 29.08.2025
Потушен е пожарът, изпепелил близо 150 дка и три необитаеми къщи в благоевградското село Селище
Потушен е пожарът, изпепелил близо 150 дка и три необитаеми къщи в благоевградското село Селище
11:07 / 28.08.2025
Защо никога не бива да пиете директно от кенчето – и коя е новата джаджа, която решава проблема
Защо никога не бива да пиете директно от кенчето – и коя е новата джаджа, която решава проблема
15:16 / 28.08.2025
Горски от две стопанства гасят пожара над симитлийското село Горно Осеново
Горски от две стопанства гасят пожара над симитлийското село Горно Осеново
19:02 / 28.08.2025
Държавата не успя с опитите си да преквалифицира миньорите в лесовъди и монтьори, реши да ги прави заварчици и машинисти
Държавата не успя с опитите си да преквалифицира миньорите в лесовъди и монтьори, реши да ги прави заварчици и машинисти
14:34 / 28.08.2025
Фестивалът "Късо кино в дълъг бус" тази вечер в Сандански
Фестивалът "Късо кино в дълъг бус" тази вечер в Сандански
11:57 / 28.08.2025
Последен ден от месеца, в който НОИ ще захрани сметките на определени българи
Последен ден от месеца, в който НОИ ще захрани сметките на определени българи
07:41 / 28.08.2025
Актуални теми
Бюджет 2026
Катастрофи в България
Акция на ДАНС и КПКОНПИ, обискираха дома и офиса на шефа на Митниците
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Лято 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Благоевградчани във facebook
RSS за новините
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: