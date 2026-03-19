Рейчъл Прескот разбира, че е бременна с еднояйчни близначки – новина, която сама по себе си е рядка и вълнуваща. Само че радостта ѝ бързо е засенчена от тревожни прогнози. Лекарите я предупреждават, че бебетата вероятно ще имат синдром на Даун и сериозни сърдечни дефекти.Това, което следва, не е просто медицинска информация, а постоянен натиск. По време на бременността ѝ е предложено да прекрати бременността… шест пъти.Вместо подкрепа, Рейчъл получава съболезнования. Вместо надежда – сценарии за най-лошото. И макар че лекарите настояват за допълнителни генетични тестове, тя и съпругът ѝ Коди отказват.За тях отговорът е ясен: резултатът няма да промени нищо и те ще обичат децата си въпреки всичко."Не виждах диагноза. Виждах децата си.“Още при първия преглед в началото на бременността шестима специалисти последователно преглеждат резултатите и повтарят едно и също. Фокусът обаче не е върху реалния медицински проблем – сериозните сърдечни дефекти, които бебетата могат да имат, а върху възможността те се родят със синдром на Даун."Бяхме озадачени – защо това е най-голямото им притеснение?“, спомня си Рейчъл.Въпреки всичко тя остава вярна на усещането си. Вътрешно вече е направила избора си – да даде шанс на живота.През 2018 г. Шарлот и Анет се раждат – малки, крехки, но пълни с живот. Диагнозата за синдром на Даун се потвърждава, а страховете за сърцето се оказват частично основателни – едната от близначките по-късно преминава през операция. Но за родителите им най-важното е друго: те вече са родители на две прекрасни дъщери."Празнувахме“, казва Рейчъл. "Бяхме просто щастливи, че са живи.“Въпреки това реакциите на околните често са изпълнени със съжаление. Мнозина предполагат, че семейството преживява загуба, а не начало."Бързо ги уверихме – няма тъга в сърцата ни за нашите красиви момичета“, споделя тя.Шансовете еднояйчни близначки да се родят със синдром на Даун са изключително редки – приблизително едно на милион. Затова Рейчъл неслучайно нарича дъщерите си "моите чудеса“.Днес, макар да са по-дребни и да се развиват малко по-бавно, Шарлот и Анет са като всяко друго дете – правят първите си стъпки, смеят се, играят и откриват света около себе си.Те обожават да прекарват време с по-големите си братя, да тичат из дома и да играят с кучето си Макс.Днес Рейчъл говори открито за преживяното – не с гняв, а с мисия. Тя иска да насърчи както родителите, така и лекарите да погледнат отвъд диагнозата. Защото зад нея стоят деца, пише Ladyzone."Любовта ни към тях надминава всякакви трудности, свързани със здравето им“, казва майката и е категорична: "Без колебание бих избрала децата си точно такива, каквито са.“