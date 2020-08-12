Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Áëàãîåâãðàä
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Øåô Ìàí÷åâ ïîêàçà íîâîòî ñè áåáå
Àâòîð: Åêèï Blagoevgrad24.bg 17:11 / 12.08.2020Êîìåíòàðè (1)14
©
Øåô Ìàí÷åâ ïîêàçà íîâîòî ñè áåáå, êîåòî ñå ÿâÿâà òðåòî äåòå çà òîï ãîòâà÷à. Íîâàòà ìó èçãîðà ãî äàðè ñúñ ñèí íà 21 þëè. Áåáåòî ñå ðîäè âúâ Âàðíà, êúäåòî æèâåå è ðàáîòè ìàéêàòà Öâåòîìèëà. Çà íåÿ íå ñå çíàå ìíîãî, òúé êàòî òÿ ïðåäïî÷èòà äà ñòðàíè îò ñâåòëèíèòå íà ïðîæåêòîðèòå. 

Øåô Ìàí÷åâ å áàùà íà äâå äåöà îò ïúðâàòà ñè æåíà Ìàðèíà, ñ êîÿòî ñïîäåëÿõà 18 ãîäèíè ñåìååí æèâîò. Çàåäíî èìàò äúùåðÿ Âèêòîðèÿ è ñèí Õðèñòî.

Ïðåäè âðåìå îáà÷å ñòàíà ÿñíî, ÷å ïîïóëÿðíèÿò ãîòâà÷ ñå å ðàçäåëèë ñ ìàéêàòà íà äåöàòà ñè è èìà íîâ ëþáîâ â æèâîòà ñè, ïèøå "Ãàëåðèÿ".




Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 90
12.08.2020 »
12.08.2020 »
12.08.2020 »
12.08.2020 »
12.08.2020 »
11.08.2020 »
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/15 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Blagoevgrad24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Àâãóñò 2020 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Àêòóàëíè òåìè
Çâåðñêà êàòàñòðîôà ñ êîëàòà íà Ìåñòàí
Ïàðëàìåíòàðíè èçáîðè 2021 ã.
Ãðèïíà åïèäåìèÿ îáõâàíà ñòðàíàòà
Èçáîðè çà ïðåäñåäàòåë íà ÁÑÏ
ÒÂ è øîó ñåçîí 2020/2021 ã.
íàçàä 1 2 3 4 5 íàïðåä
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Áëàãîåâãðàä è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ùå ïî÷èâàòå ëè èäíàòà çèìà?
Äà, â Áúëãàðèÿ
Äà, â ÷óæáèíà
Íå
Íå ñúì ðåøèë/à îùå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Áëàãîåâãðàä÷àíè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2009 - 2018 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Blagoevgrad24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Blagoevgrad24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Blagoevgrad24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: