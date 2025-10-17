Шампионка по борба е битата от ергена Радослав жена

© Шампионката по борба Джанан Манолова е битата от изгонения от "Ергенът: Любов в рая" Радослав Куцев!



За посегателството в първите минути в събота шампионът по кану-каяк и фитнес инструктор беше закопчан, а Софийската районна прокуратура го обвини в нанасяне на лека телесна повреда на половинката си в условията на домашно насилие. При скандал той упражнил физическо насилие върху жената, с която живее във фактическо съжителство. Стиснал я с ръка за гърлото и й е нанесъл удари по главата, съобщават от държавното обвинение.



Оказа се, че потърпевшата не е случайна, а е бронзова медалистка от европейски и световни първенства. В кариерата си Джанан е спечелила общо 7 медала от големи състезания. През 2023 г. се бори на световното, след като се връща на тепиха след 7-годишна пауза. По това време е в майчинство, след като ражда дъщеря на депутата от ГЕРБ Даниел Александров.



"Моля, не ме притеснявайте", каза боркинята, потърсена от вестника за коментар. Сестра й Елис, която също е известна от тепиха, звучеше загрижена и отказа да говори за Джанан. Не е ясно откога двамата с Радослав са заедно и каква е причината за скандала. Пред медиите Куцев се кълнеше, че не е обвързан, а преди няколко месеца влезе да търси любовта в риалитито.



Подробности за случилото се се очаква да се разберат днес, когато Софийският районен съд ще разгледа мярката за неотклонение на Куцев. Справката му за съдимост показала, че той и друг път е престъпвал закона.



През 2016 г. е осъден от Районния съд в Бургас на 7 месеца условно с 3-годишен изпитателен срок за притежание на марихуана. През 2019 г. си навлича нови проблеми със закона в Асеновград. Там е погнат за хулигански действия, тъй като слязъл от джип "Мерцедес GL" и започнал да размахва предмет, наподобяващ автомат "Калашников". Местните магистрати му дават 6 месеца пробация заради буйстването на обществено място.



След като изтичат наказанията му, от края на 2023 г. Куцев се води реабилитиран. Официално той се представя като организатор в голяма строителна фирма. Малко преди да му сложат белезниците, Радо отива на бръснар при победителя от "Биг брадър" Марио. Докато го подстригва, обяснява пред него какво точно се е случило в предаването, за да се превърне в най-бързо изгонения участник. Това стана, след като влезе в конфликт с ергенката Габриела и я избута със стола й.



"Още при запознаването ни те започнаха с тънките шеги и обиди. "Мъжки дрехи нямаше ли в магазина", "Ти от кое село си". Започнаха подигравки за диалекта ми, аз имам малко пловдивски диалект и понякога вместо Е казвам И, говоря по-меко. Поне да не си мислят, че съм див балкански селянин. Те са изрязали всички кадри, където се държа любезно и културно, а те обиждат" - казва Радослав.



Той разкрива как се е развила ситуацията с Габи и се оплаква, че също е жертва.



"Като й дръпнах стола, тя остана гушната с една от другите участнички. При ставането взе една чаша от масата и ме изпраска с нея. Главата ми беше крива. От там следват груби мои реплики. "Казах: "Правиш грешка, ку*во", тя прави крачка, взима втора стъклена чаша и ми я засилва пак към главата. Хубаво е, че вдигнах гарда, иначе щеше да ми разцепи главата", смята Куцев. Жалва се още, че кадрите, в които е подиграван и ударен, не са излъчени за сметка на тези, в които избухва и бута стола.



Пред приятели Радо е категоричен, че не съжалява за стореното с Габи, но е крайно разочарован от поведението на жените участнички в "Ергенът". Той им правел комплименти и се държал мило, а те му се подигравали и го обиждали. Предвид този манталитет смята, че не би харесал нито една от тях. Категоричен е, че само с външност няма как да го впечатлят. И споделя, че на 32 години вече иска стабилна връзка, за да гради семейство.



Въпреки това отбелязва, че получава неприлични предложения, както от жени, така и от мъже, пише "България Днес".