|Сестрата на Доли Партън: Молете се за нея
79-годишната легенда на кънтри музиката отложи декемврийските си концерти, казвайки на феновете, че се нуждае от "няколко процедури", за да се справи с продължаващите "здравословни проблеми".
"Снощи бях будна цяла нощ и се молех за сестра си Доли", написа Фрида Партън във Facebook. "Много от вас знаят, че напоследък не се чувства много добре."
Партън трябваше да изнесе шест концерта в Колизеума в Caesars Palace през декември.
Концертите й бяха отложение за септември следващата година, обяснявайки, че няма да има достатъчно време, за да репетира за тях.
Партън не разкри естеството на здравословните си проблеми, но наскоро беше принудена да се оттегли от събитие в Доливуд, след като беше диагностицирана с камък в бъбреците, който според нея причинява "много проблеми".
